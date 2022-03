Europa moet zich schamen

Het was om onpasselijk van te worden. De zelffelicitaties, het triomfalisme, het gedweep met de Oekraïense heldenmoed.

President Biden noemde het ‘inspirerend’ dat Oekraïense burgers tanks de weg versperden met hun lichaam. Waar moesten ze dat anders mee doen? Die onverzettelijke Oekraïners herinneren ons weer aan onze waarden, valt te horen. Dat moet een troostrijke gedachte voor ze zijn, dat ze ons een opfriscursus geven door te creperen.

En we hebben meer aan ze te danken. Of aan Poetin, kun je zeggen. Onze wonderschone eensgezindheid, vooral in de EU. Onverholen werd gevierd dat we zo snel samen tot sancties kwamen, wapenleveranties zelfs. ‘Europa was vaak het lachertje op het wereldtoneel’, aldus D66-Kamerlid Sjoerdsma, ‘maar veel vrienden buiten Europa zijn nu enorm onder de indruk van wat de EU allemaal voor elkaar bokst.’ Zeg dan tegen die vrienden dat ze zich moeten laten nakijken. Het had erbij moeten komen, dat de EU zich zelfs nu niet bij elkaar had kunnen rapen.

Vanaf het begin heeft Poetin in woord en daad duidelijk gemaakt dat hij een dictator wil zijn van een groot Russisch rijk, dat hij andere machtsblokken wil verzwakken en dat hij geen middel schuwt, ook niet het afslachten van burgers. Wat is het toch in de dominante elite dat wanneer een schoft komt aanwandelen en zegt: ‘Goedemiddag, ik ben een schoft en dit zijn mijn schofterige plannen’, de reactie steevast is: ‘Och, dat zeg je nu wel, maar dat bedoel je niet zo’.

Op z’n minst acht jaar geleden, bij de verovering van de Krim, had toch duidelijk moeten zijn dat we een vijand hebben? Hoe kan Rutte nu zeggen dat ‘het ondenkbare denkbaar is geworden’? Dát was het moment voor eensgezindheid geweest, voor snoeiharde sancties. Als destijds de Europese defensiebudgetten waren uitgebreid hadden we nu geen ‘historische speeches’, maar een leger. Toen was het al roekeloos om zo afhankelijk te zijn van de VS. En dan moesten Trump en de volle aanval op de nog altijd wankelende rechtsorde in Amerika nog komen.

Wat wilde Europa nou? Gaf het Oekraïne op? Klonk het zich eraan vast? Het land kreeg het slechtste van twee werelden. Het mocht blijven bungelen als ‘heel-misschien-ooit-maar-zeker-voorlopig-niet-lid’. Zo kreeg Oekraïne niet de nodige bescherming, Poetin wel een stok om mee te slaan. Want dat hij genoegen zou nemen met een vrij, neutraal Oekraïne was optimistisch. En naarmate Europa zich zwakker en afhankelijker maakte, kruipend voor roebels en gas, werd het ronduit naïef. We moeten ons schamen.

Maar niks daarvan, na een week tegenspoed voor Rusland op het slagveld werd hier al de winst uitgeroepen en sloegen fantasieën over een Rusland na Poetin op hol. Natuurlijk hoop je dat zijn eigen kring of een ontketend volk hem afzet. Maar hoop is geen analyse.

Poetins dreigement met kernwapens wordt serieus genomen, dus gaat de Navo niet direct in gevecht met Rusland. Oké. Dan is de kans groot dat Oekraïne eraan gaat. Vervolgens is bepaald niet zeker dat Poetin Navo-landen als de Baltische Staten onaangeroerd zal laten. En dat dreigement met kernwapens gaat niet weg, dus hoe werkt dat? Ik hoor er geen antwoord op. In de tussentijd wordt Rusland economisch keihard geraakt, maar wat is het strategische doel? Naar welke uitweg moet dat leiden?

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken sprak van ‘een oorlog tegen de wereldorde’. Als het zo existentieel was, zouden de consequenties toch onnoemelijk veel groter zijn? ‘We zijn familie’, zei Rutte in een video voor het Oekraïense volk. Ik hoop dat mijn familie meer doet dan me toespreken, als ik ooit op de grond lig. Onmacht verbloemen, dat is wat het is.