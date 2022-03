Europa moet zich herbewapenen, vooral moreel

Na de revolutionaire defensiedraai van Duitsland, dat onder ‘Ossi’ Merkel zijn laatste pacifistische adem uitblies, gaat Europa werk maken van een militaire inhaalslag. De komende tijd zal pijnlijk duidelijk worden hoe al die militaire bases op ons continent te vroeg afgeschreven, vervallen en verkocht zijn. Nu de grootste economische Europese macht om is, zullen wij vanzelf meegaan.

Bij het woord herbewapening denk ik automatisch aan mijn 95-jarige grootmoeder. Ze groeide op in een Amsterdamse bankiersfamilie en vertelde mij vroeger over oudooms en -tantes die deel uitmaakten van de Morele Herbewapening. Dat zei mij eigenlijk nooit zoveel, het klonk mij vooral als iets christelijks in de oren, en bij kerkelijke zaken houdt mijn interesse meestal subiet op. Bovendien groeide ik als kind van de jaren negentig op met het idee dat de wereldgeschiedenis ten einde was.

De Morele Herbewapening (MH), ook bekend als Oxford Group, was een beweging die in de jaren twintig van de vorige eeuw ontstond. ‘Het Leger des Heils van de rijken’ begon in Nederland met het bezoek in 1923 van de Amerikaanse dominee Frank Buchman, de spirituele leider van de beweging. Aanhangers waren voornamelijk te vinden onder de gegoede burgerij en grootindustriëlen als Frits Philips. Vooral in de jaren dertig, onder de fascistische en communistische dreiging, kreeg de beweging duizenden volgelingen. Na de oorlog was de Morele Herbewapening aanjager van de Frans-Duitse verzoening en de Europese Unie. Het Westen moest volgens Buchman niet alleen militair sterk zijn, maar ook moreel.

Het was geen club waarvan je lid werd, eerder een spirituele lobby waar men via via mee in aanraking kwam. De boodschap werd verspreid tijdens houseparty’s, waar de gegoede burgerij werd uitgenodigd. In een geweldige aflevering van het radioprogramma OVT uit 1999 is te beluisteren hoe Frits Philips er ooit bij kwam: ‘Mijn vrouw en ik hadden altijd een smoes, totdat zij opeens vroegen welk weekend we dan wél tijd hadden.’

Sleutelbegrip van de Morele Herbewapening is het begrip ‘stille tijd’, dat betekent dat je door te luisteren naar je innerlijke stem zowel correctie als directie kan horen. ‘Ik dacht dat ik het nogal goed deed’, vertelde Philips. ‘Maar dan blijkt dat je voor nogal wat zaken je excuses moet maken, dat is toch telkens weer een stap.’ Het belangrijkste verschil met vele andere filosofieën was de politieke ambitie. Zo beriep de Amerikaanse president Harry Truman zich rechtstreeks op de Morele Herbewapening toen hij betoogde dat alle westerse problemen hun oorsprong vinden in ‘vooroordelen, rivaliteit, apathie en hebzucht’.

Klinkt bekend. De oorlog in het oosten is immers een logisch gevolg van het morele tekort van Europa. Terwijl Poetin geen enkele geheimzinnigheid betrachtte over zijn imperialistische ambitie, die voor de goede verstaander al vanaf het begin van deze eeuw te beluisteren was, was Europa alleen maar met zichzelf bezig. We maakten China rijk met ons goedkope consumentisme en bekwaamden ons in het eerloze faciliteren van de rijken, door hun kapitaal maximaal te laten renderen en op te potten. Ondertussen stelden we alles uit wat onvermijdelijk en noodzakelijk is, van klimaatbeleid tot defensie.

Vooral de deftigsten, rijksten en gelukkigsten onder ons zouden zich moreel moeten herbewapenen en wat stille tijd moeten nemen. Zij die alles voor geld doen, maar dat altijd zullen ontkennen. Zij die kennis en kunde hebben, maar ervoor kiezen die in te zetten voor de verkeerde dingen. Zij die zich altijd maar verstoppen. Want het zijn duidelijk niet alleen onze militaire bases die te vroeg zijn afgeschreven, vervallen en verkocht.