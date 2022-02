Europa moet rekening houden met een terugkeer van Trump, zoals Macron doet

Het is niet makkelijk om te kiezen wat het dieptepunt in de Amerikaanse politiek was de afgelopen twee weken. Was het Donald Trump die tijdens een rally in Texas zei dat als hij zou worden herkozen in 2024, hij de bestormers van het Capitool amnestie zou verlenen? Of was het Trump die tijdens diezelfde rally zijn aanhangers opriep grote protesten te organiseren als een van de openbaar aanklagers in New York, Atlanta of Washington DC het zou wagen hem daadwerkelijk aan te klagen? Of werd het dieptepunt pas bereikt toen het Republikeins Nationaal Comité afgelopen vrijdag de gebeurtenissen van 6 januari bestempelde als ‘legitiem politiek discours’?

Terwijl president Bidens populariteit is gekelderd, trok Trumps ‘Save America’- rally vorige week zaterdag tienduizenden aanhangers. Die kwamen niet alleen uit heel Texas maar ook uit ver weg gelegen staten als New Jersey en Washington. Sommige Trump-aanhangers hadden al dagen op het festivalterrein gekampeerd. Er heerste een feestelijke sfeer, met wapperende vlaggen en talloze T-shirts met de leuze ‘Trump 2024’. De beelden gaven veel Amerikanen een déjà vu. In 2016 trokken Trumps verkiezingsrally’s net zulke uitgelaten menigten.

Beoogde coup

De dag na de rally gaf Trump via zijn politieke actiecomité een verklaring uit (Trump is nog steeds verbannen van Twitter) waarin hij stelde dat vicepresident Pence vorig jaar het volste recht had om de verkiezingsuitslag aan de kant te zetten en dat Pence daarin had gefaald. Het was de eerste keer dat Trump onomwonden toegaf dat hij op

6 januari een coup tegen de rechtstaat beoogde om zelf aan te kunnen blijven als president.

Mike Pence, voor wie de Capitool-bestormers op 6 januari een galg hadden meegenomen, nam afgelopen vrijdag voor het eerst sinds de bestorming van het Capitool afstand van Donald Trump. In een toespraak voor de Federalist Society (een club van conservatieve advocaten) zei Pence dat Trump ongelijk had en dat hij niet het recht had de verkiezingsuitslag aan de kant te zetten. Volgens Pence is het presidentschap van het Amerikaanse volk alleen en is de gedachte dat één persoon de Amerikaanse president zou kunnen kiezen ronduit on-Amerikaans.

Pence is een van de weinige Republikeinen die bereid is zich tegen Trump uit te spreken. Trumps macht over de Republikeinse Partij is zo groot dat als Trump zich kandideert voor de presidentsverkiezingen in 2024, hij zo goed als zeker de Republikeinse nominatie wint. Trump heeft weliswaar geen goed trackrecord als het gaat om het winnen van verkiezingen – de Republikeinen verloren in 2018 het Huis van Afgevaardigden, het Witte Huis in 2020 en twee cruciale zetels in de Senaat in januari 2021. Maar Trump zal desnoods met ongrondwettelijke middelen de overwinning opeisen.

Terugtrekking troepen

Een van Trumps laatste beleidsdaden als president was het terugtrekken van 12 duizend troepen uit Duitsland. Bij zijn aantreden heeft president Biden dat besluit ongedaan gemaakt en juist extra militairen naar Duitsland gestuurd. De VS willen vanwege de Russische troepenopbouw nog eens 8.500 extra militairen naar Oost-Europa uitzenden. De eerste lichting is afgelopen zondag al in Polen aangekomen. Maar de vraag is voor hoelang. Trump zei in een interview met de conservatieve presentator Glenn Beck dat de crisis tussen Rusland en Oekraïne een Europees probleem is waarmee de VS zich niet zouden moeten bemoeien.

De Franse president Emmanuel Macron is de enige regeringsleider die een Europees antwoord op de Russische dreiging probeert te formuleren. In een interview in Journal du Dimanche zei Macron afgelopen zondag dat Rusland het recht heeft om veiligheidsgaranties te zoeken, maar benadrukte dat een dialoog met Rusland de positie van Oekraïne niet zou verzwakken. Macron hoopt een nieuwe Europese veiligheidsstructuur te creëren waarin Europa wel verbonden maar minder afhankelijk is van de Verenigde Staten.

Het initiatief van Macron wekte vooral wrevel omdat het zou suggereren dat het Westen niet eensgezind is. Maar de EU moet nu al rekening houden met een eventuele terugkeer van Trump in het Witte Huis. Trump, die de belichaming is van wraakzucht, zal in een tweede termijn niet in toom worden gehouden door gematigder kabinetsleden. Amerika zal er dan niet langer zijn om de kastanjes voor Europa uit het vuur te halen. Behalve Macron lijkt niemand in de EU daarover te hebben nagedacht.

Heleen Mees is econoom. Zij schrijft elke week een wisselcolumn met Marcia Luyten.