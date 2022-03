Europa moet alles op alles zetten om het gaslek in het sanctiepakket te verkleinen

Heel snel van het Russisch gas af is lastig, zegt premier Rutte. Dan moet de vraag naar gas omlaag.

Een autoloze zondag in de steden, de maximumsnelheid met 10 kilometer per uur omlaag en een advies om zoveel mogelijk thuis te werken. We hebben onze bewegingsvrijheid nauwelijks terug of er dreigen nieuwe beperkingen, althans als internationale aanbevelingen worden opgevolgd. Dit keer niet vanwege een virus, maar vanwege een dreigend tekort aan olie.

Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) adviseert Westerse overheden om snel brandstofbesparende maatregelen te nemen vanwege de grote tekorten die dreigen als de olietoevoer uit Rusland straks stilvalt.

Vooralsnog doet het Nederlandse kabinet het rustig aan. Plannen over hoe Nederland op termijn – 2030 op zijn vroegst – minder afhankelijk kan worden van het Russische olie en gas, zijn er genoeg, maar een stevig plan om het energieverbruik op korte termijn fors omlaag te krijgen, ontbreekt vooralsnog.

Litouwen, waar premier Mark Rutte maandag op bezoek was, heeft zich inmiddels bereid getoond om te stoppen met de import van olie en gas uit Rusland. Rutte wilde zover niet gaan. Hij herhaalde slechts dat Europa van het Russische gas af moet, ‘maar dat zal niet morgen zijn’.

Europa mijdt niet alleen een militaire confrontatie uit angst voor escalatie, maar ook een hard economisch conflict. Energie en benzine zijn nu al heel duur. Politici als Rutte willen de prijzen liever niet verder opdrijven door de gas- en oliekraan uit Rusland dicht te draaien.

Het gevolg is wel dat Europa een enorm lek in het eigen sanctiepakket heeft geslagen. Door de enorme import van Russische energie stromen er dagelijkse vele miljoenen euro’s naar Rusland, waarmee Poetin zijn oorlogsmachine oneindig kan financieren.

Op korte termijn is het onmogelijk om olie en gas elders vandaan te halen. De enige knop waar Europa wel aan kan draaien is de gasvraag. Je zou verwachten dat overheden zich tot het uiterste inspannen om het olie- en gasverbruik naar beneden te krijgen, maar daar is vooralsnog weinig van te merken. De enige harde maatregel die de Nederlandse regering heeft genomen, is het verlagen van de accijnzen en de energiebelasting, waarmee het energieverbruik eerder werd gestimuleerd.

Het zou goed zijn als dat gepaard was gegaan met een oproep om minder auto te rijden, minder lang te douchen en te onderzoeken of economische activiteiten met een hoog energieverbruik op korte termijn moeten worden beëindigd, uit de mond van de premier in het Torentje.