Europa mag zich onder geen beding uit elkaar laten spelen door Rusland

De EU-landen kreunen onder hoge energieprijzen en inflatie, maar zijn verdeeld over maatregelen om de gasprijs te laten dalen. Dat is riskant.

De spectaculaire aanslag op de brug over de Krim was de zoveelste militaire tegenvaller voor de Russische president Poetin in zijn oorlog tegen Oekraïne. Maar aan het economische front slaagt Poetin erin zijn Europese tegenstanders zwaar onder druk te zetten, zo bleek vrijdag tijdens de informele top van de Europese Unie in Praag.

De lidstaten van de EU zijn sterk verdeeld over maatregelen om de prijs van gas te laten dalen. Ze hebben nog maar kort de tijd om een plan te maken: op de top van eind volgende week in Brussel moeten beslissingen worden genomen.

De druk is groot. Europa kreunt onder hoge energieprijzen en inflatie, terwijl populistische en nationalistische partijen dreigen te profiteren van de onvrede hierover.

In deze crisis zijn regeringen bereid om hard in te grijpen op de markt. Zo willen vijftien EU-lidstaten een prijsplafond voor gas. Dat is echter riskant: als Europa niet meer dan een bepaald bedrag wil betalen, dreigt het gas naar China of andere landen te gaan.

Wel is duidelijk dat Europa gezamenlijk moet gaan inkopen en zijn marktmacht als economisch blok moet inzetten om een lagere prijs te bereiken. De afgelopen maanden boden de lidstaten van de EU juist tegen elkaar op, waardoor de prijs alleen maar hoger werd.

Een onderlinge wedloop kost niet alleen veel geld, maar dreigt ook de eenheid binnen de EU te ondermijnen. Rijke lidstaten kunnen de armere overbieden. Datzelfde gevaar doet zich voor bij de nationale steunpakketten. Duitsland presenteerde vorige week een pakket van tweehonderd miljard euro voor steun aan burgers en bedrijven. Daarmee oogstte het land zware kritiek van andere lidstaten. Volgens de Poolse premier Morawiecki maakt het ‘Duitse egoïsme’ zelfs de Europese interne markt kapot. Van een gelijk speelveld is geen sprake meer als bedrijven uit rijke lidstaten royaal worden gesteund, terwijl hun concurrenten uit armere lidstaten veel minder kunnen terugvallen op hulp van hun regering, vinden de critici. De verwijten aan Duitsland zijn overtrokken. Ook lidstaten als Italië, Frankrijk en Nederland hebben burgers en bedrijven royaal ondersteund.

Het is van groot belang dat de lidstaten een akkoord bereiken. Zij moeten niet alleen hun economie overeind houden en hun burgers beschermen, maar vooral ook hun eenheid bewaren. Europa is verwikkeld in een economische oorlog met Rusland. Een verdeeld Europa is een gewonnen veldslag voor Poetin.