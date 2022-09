Europa kijkt het beest weer in de bek. En moet niet zwichten

‘Rusland escaleert op de meest serieuze manier sinds 24 februari. Het is annexatie, landjepik, diefstal – en zal nooit worden erkend. We moeten antwoorden met concrete besluiten. Energie is hoofdzaak. Er moet een prijsplafond komen op Russisch olie en gas. We moeten de steun aan Oekraïne verhogen, inclusief wapens.’

Het zijn de woorden van Kaja Kallas. Zij is president van Estland, een klein land oostwaarts van Berlijn, Parijs en Londen. Maar een van Europa’s nieuwe leiders. De Russische agressie verandert ook de Europese politiek. Tot voor kort werd leiderschap hier geassocieerd met Duitsland en Frankrijk. Niet meer. Beide landen maakten grote inschattingsfouten inzake Poetins Rusland – waarvan ze nog aan het herstellen zijn.

Weinigen hielden er vooraf rekening mee, maar weer is een moment aangebroken waarop Europa – toch weer! – het beest in de bek kijkt. Het beest van de agressie, van de imperiale geldingsdrang, van de bereidheid het bloed van vele onschuldige mensen te offeren op het altaar van persoonlijke en nationale grootheidswaan. Het wordt verbeeld door president Poetin, maar gesteund door veel Russen.

Gelukkig is Europa, onder Amerikaanse leiding, tot dusver verenigd. Woorden die hier lang vergeten waren, krijgen nieuwe urgentie: eenheid, vermetelheid, standvastigheid. Ook kalmte is belangrijk. Poetins hysterie is zeker gevaarlijk, maar paniek is niet het antwoord.

Sommigen willen dat wel. De sabotage van de Nord Stream-pijpleidingen – die Europa’s kwetsbaarheid onderstreept – valt op door het asymmetrische karakter ervan, de timing, en de ‘onbewijsbaarheid’ van de misdaad, die dus plausibel te ontkennen valt. De daad vertoont kenmerken van Ruslands hybride strijd tegen het Westen. Eerst wijzen naar Oekraïne en de VS – die met tienduizenden militairen de Europese oostflank verdedigen – getuigt in de huidige context wellicht van strategische bijziendheid.

Poetins lange antiwesterse tirade vrijdag stond stijf van revisionistische frustratie, ressentiment en westerse complotten tegen moedertje Rusland. Altijd even schrikken, maar bekende opsmuk voor de echte boodschap: Rusland is klaar om te onderhandelen, maar de nieuwe gebieden zijn en blijven voor altijd Russisch en worden ‘met alle middelen’ verdedigd.

De opzet? Angst inboezemen en tijd winnen om militair aan te sterken. Kyiv verslaan door de Europese steun voor Oekraïne te breken. Voor Europeanen klinkt vrede altijd goed, en Poetin hoopt dat hoge energierekeningen en inflatie de roep om een vergelijk met Rusland steeds luider zal doen weerklinken. Dan kan hij winst nemen, en later weer verder gaan.

Europa kan en mag hiervoor niet buigen. De publieke steun daarvoor is er. Maar leiders moeten harder werken die overeind te houden, door uit te leggen wat op het spel staat en hun burgers waar nodig te helpen. In Nederland zie je rechts van de VVD de steun verbrokkelen, terwijl op links de SP nu zegt ‘dat er een keer een grens kan komen’. Nu gaan schuiven, is niet de weg.

Gelukkig begrijpen verreweg de meeste Europeanen dat ook. Terwijl Poetin vrijdag sprak moesten zijn soldaten vluchten rond Lyman – in gebied dat door Poetin tot ‘Russisch’ is gebombardeerd. Dat is de realiteit. Een genocidale oorlog tegen een Europees land, dát is de realiteit. Europa moet niet zwichten voor Poetins dreigementen, maar juist de steun aan Kyiv – militair én economisch – opvoeren.