‘Europa houdt de adem in’: buitenlandse media over Nederlandse verkiezingen

Demissionair premier Mark Rutte loopt langs het Torentje naar de Tweede Kamer voor het debat over de nieuwe spoedwet voor de avondklok. Beeld ANP

‘Geert Wilders staat op winst in peilingen, de EU houdt de adem in’, kopt de Britse tabloid Daily and Sunday Express deze week. De krant wijst erop dat bij recente verkiezingen eurosceptische partijen zetels wonnen; de uitslag in Nederland zal gezien worden als een graadmeter voor de populariteit van Europese populisten. ‘Het lijkt erop dat de PVV winst boekt. Een overwinning of zetelwinst voor Wilders zou een enorme klap zijn voor de EU. Wilders sluit zich aan bij veel sentimenten die tijdens de Brexit- en Donald Trump-campagnes werden omarmd.’

De krant roept in herinnering dat de BBC hem ooit als zo’n grote vijand van de EU beschouwde, dat de Britse omroep een documentaire uitbracht, getiteld ‘Geert Wilders: Europe’s Most Dangerous Man?’ Toch besluit de krant het commentaar met een geruststelling: ‘De EU hoeft niet bang te zijn, zelfs Wilders geeft toe dat de partij van Rutte naar verwachting de macht behoudt.’

Invloed

Dat het Torentje Rutte’s thuis blijft, daar kan Wilders niet veel aan veranderen, schrijft France24. Volgens het Franse nieuwsplatform domineerde het virus het debat en was er amper ruimte voor opponenten en andere thema’s dan corona. Enige opmerkelijke ontwikkelingen volgens de Fransen: de opkomst van Volt en de campagne van FvD. De Nederlandse gang naar de stembus is ‘de eerste grote test van het coronabeleid van een Europese regering’, aldus France24.

De verkiezingen zullen met extra aandacht worden gevolgd, ‘aangezien Nederland Europa’s vijfde economie is en op basis van financiële kracht na Duitsland de meeste invloed heeft.’ De voorzichtige conclusie op basis van de peilingen: ‘Hoewel Nederland na invoering van de avondklok de ergste rellen in decennia heeft meegemaakt, leidt Rutte in de peilingen. Nederlanders lijken zich in het jaar na de pandemie te verenigen rond de vlag.’

‘Oppervlakkig maar slim’

De Britse kwaliteitskrant The Guardian ziet minder eensgezindheid. ‘De grootste partij, de VVD van premier Rutte, sluit de tweede partij van Wilders uit. Peilingen doen vermoeden dat Rutte drie coalitiegenoten moet zoeken. De formatie zal weken duren’, voorspelt de krant. ‘De populaire premier lijkt meer zetels te winnen dan in 2017, ondanks de avondklokrellen en het aftreden van het kabinet, nadat duizenden gezinnen valselijk beschuldigd waren van fraude’, luidt de koele constatering. Rutte’s geheim volgens The Guardian: ‘Hij is een gewiekste politicus met talent voor het bouwen en onderhouden van onwaarschijnlijke bondgenootschappen.’

En dus ziet het ernaar uit, concludeert de Franse krant Le Monde, dat Rutte – vilein omschreven als ‘een oppervlakkige maar slimme politicus’ – ‘op schema ligt om een ​​vierde opeenvolgende termijn te winnen. De liberale premier, die sinds 2010 aan de macht is, zal na het terugtreden van de Duitse bondskanselier Merkel de langstzittende EU-regeringsleider kunnen worden.’