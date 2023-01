Europa beseft nu ook dat offensieve steun aan Oekraïne onmisbaar is

Het was begin juli toen een Oekraïense kolonel aan het front bij Mikolajiv vroeg of hij een wedervraag mocht stellen aan de verslaggevers van deze krant. ‘Waarom laat Europa ons langzaam sterven? Of laat ik het anders vragen – en alsjeblieft, antwoord me eerlijk: geloven jullie eigenlijk wel dat wij deze oorlog kunnen winnen?’

Lange tijd was die vraag lastig te beantwoorden. Toen, in die fase van de oorlog, had Rusland zijn directe aanval op Kyiv opgegeven en zijn troepen teruggetrokken uit het noorden van Oekraïne. In het zuiden hadden de Oekraïners de aanval afgeslagen en leken ze de Russen langzaam terug te dringen. In het oosten veroverde Rusland wel nieuw gebied, maar dat was in de Donbas, waar al zo lang gevochten werd. Dacht Europa misschien: dit is het maximaal haalbare? Of: het gaat toch goed zo?

De Verenigde Staten beseften wel dat er veel meer nodig was en leverden de hoognodige versterkingen in de vorm van Himars-artillerie, die in de maanden daarna de doorslag zou geven bij de herovering van grote gebieden in het oosten en zuiden.

Nu, een half jaar later, geeft ook Europa eindelijk antwoord op de vraag van de kolonel. Polen wil Leopard 2-tanks gaan leveren aan Oekraïne, en ook het Verenigd Koninkrijk zegde toe tanks te gaan leveren. Maar de Duitsers blijven aarzelen, en vinden dat de Amerikanen eerst tanks moeten sturen. (De Amerikanen denken dat hun Abrams-tanks minder praktisch zijn, omdat die een lastigere turbinemotor hebben.)

In Nederland klinken geluiden dat er F-16-vliegtuigen geleverd gaan worden.

Daarmee toont nu ook een deel van Europa zich bereid expliciet offensieve steun te willen geven aan Oekraïne. Hoewel dat een vreemd woord is, als het gaat om de bevrijding van een land, zijn aanvallende operaties nodig om de Russen uit hun loopgraven te kunnen verdrijven. Zware tanks zijn daarbij onmisbaar.

Dat besef heeft veel tijd gekost. De vrees voor escalatie beperkte lange tijd de besluitvorming. Russische bluf en gewauwel op de propagandakanalen over nucleaire of biologische wapens bleek dreigend genoeg om Europa in toom te houden. Ook de illusie dat er met Rusland te onderhandelen zou zijn, gevoed door de zogenaamde realisten onder onze defensiedenkers, heeft veel tijd gekost.

Inmiddels is duidelijk dat Rusland op eigen houtje ook escaleert en geen enkele illusie laat over zijn einddoel: de verovering dan wel vernietiging van Oekraïne. De oorlogsmisdaden in bezet gebied, de aanhoudende aanvallen op burgerdoelen, de inzet van grote aantallen ongetrainde soldaten aan het front: het gebrek aan respect voor mensenlevens maakt duidelijk dat de Russische oorlogsmachine nog cynischer dan een jaar geleden doordraait. Op dit moment lijkt het leger zich te hergroeperen en klaar te maken voor nieuwe aanvallen, zei de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin in Ramstein. ‘Wij kunnen nu niet verslappen.’

Ja, de nieuwe wapens zullen tot nieuw bloedvergieten leiden. Maar er is nu geen alternatief. Ons antwoord op de kolonel moet zijn: ja, wij geloven dat Oekraïne deze oorlog kan winnen.