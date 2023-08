Euro’s, stikstof, natuur of migratie: Den Haag gaat over steeds minder, maar pretendeert het tegendeel

Het einde van een tijdperk. Een wisseling van de wacht. Een paleisrevolutie. Volgens sommigen luidde de val van Rutte IV zelfs de grootste Haagse exodus sinds twintig jaar in. Tegelijkertijd hoor ik de verzuchting dat het te veel over ‘de poppetjes’ gaat. Dus alle reden om voorbij die poppetjes naar het grotere plaatje te kijken: laten we het eens hebben over onze Rijksoverheid.

Rutte IV viel over migratie, clashte maandenlang – zonder resultaat – over stikstof en zat in z’n maag met nieuw natuurbeleid. Allemaal dossiers waar Den Haag helemaal niet zelfstandig over gaat. Sterker nog, Den Haag doet aan overcompensatie en trekt, vooral op thema’s waar men niet zo bijster veel over te zeggen heeft, graag de grote broek aan. En dat heeft grote gevolgen.

Rond 1850 voorzag Thorbecke, met de Provincie- en Gemeentewet, in de bestuurlijke indeling en taakafbakening die we nu kennen als het ‘Huis van Thorbecke’. Daarin namen de provincies van oudsher een belangrijke positie in als middenbestuur; de mediërende bestuurslaag die het ‘kraakbeen’ vormt tussen lokale gemeenten en de nationale Rijksoverheid. Dat heeft lange tijd zo gefunctioneerd.

Tragische positie

Maar inmiddels is dat Huis van Thorbecke grondig verbouwd en is het dak voorzien van een serieus penthouse. Op sommige beleidsterreinen wordt namelijk 20 tot 25 procent van de wet- en regelgeving bepaald in Brussel en dat wordt in de toekomst eerder meer dan minder. Met de komst van Europa is dat middenbestuur dus definitief opgeschoven naar Den Haag. Daarmee is de Rijksoverheid nu het kraakbeen dat Brussel verbindt aan IJmuiden, dat Ter Apel moet vertalen naar Straatsburg, en vice versa.

Een middenpositie is een tragische positie, want het midden gaat over alles en dus ook vaak over niks. Zo eigende het provinciebestuur zich in het verleden allerlei dossiers toe om maar belangrijk te blijven. Dat zorgde voor een ‘opgeblazen bestuurslaag’, om met de bestuurskundige Klaartje Peters te spreken. En wat zich destijds voltrok bij de provincies, zien we nu bij de Rijksoverheid: een opgeblazen bestuurslaag in verwarring.

Enerzijds heeft de Rijksoverheid daar zelf voor gezorgd door verschillende decentralisaties ‘naar beneden’ door te voeren en beleid uit te besteden aan gemeenten – zoals rondom zorg, werk en jeugdhulp. Anderzijds heeft ze dat zelf gestimuleerd door ‘naar boven’ in te stemmen, of mee te gaan, met Europese wetgeving. Zo stonden de komst van de euro en de afgeslankte invloed op monetair beleid niet op zichzelf. Ook op migratie, natuur en stikstof is beleid uit handen gegeven.

'Nationaal’ issue

Zo is ons ‘nationale’ boerenprotest niet los te zien van Europese afspraken binnen de Vogel- en Habitatrichtlijnen en het Europese Natura2000-beleid. Daarnaast komen de ‘nationale’ misstanden in Ter Apel, de noodzaak van een spreidingswet en de zogenaamde ‘migratiecrisis’ voort uit Europees arbeids-, asiel en migratiebeleid. Met andere woorden: of het nu gaat over euro’s, stikstof, natuur of migratie, Den Haag gaat over steeds minder maar pretendeert het tegendeel. De Rijksoverheid blaast thema’s op tot nationaal issue, zelfs wanneer er weinig nationaals meer van te maken valt.

Niet toevallig zijn stikstof, natuur en migratie zogenaamd de hete Haagse hangijzers van dit moment. Maar die Rijksoverheid heeft nauwelijks tot geen instrumenten om asielmigratie te verminderen, laat staan dat Den Haag arbeidsmigratie kan indammen of iets kan doen aan de indeling van Natura2000-gebieden. Dat is de tragiek van middenbestuur: het zit gevangen tussen uitholling en overvraging. Met als gevolg dat minimale bestuurlijke sturing gecompenseerd wordt met maximale politieke zichtbaarheid.

Zo is die recent uitdijende wolk van Nationaal Coördinatoren en Regeringscommissarissen (van Antisemitismebestrijding, Discriminatie tot Grensoverschrijdend gedrag) ook beter te begrijpen. Ieder issue wordt namelijk opgeblazen tot nationaal vraagstuk. Met het installeren van een Nationaal Coördinator wordt in de beeldvorming controle, urgentie en daadkracht uitgestraald. En dat is wat telt, dat Den Haag uitstraalt dat het erover gaat en er wat aan kan doen.

Middenbestuurtje spelen

Maar wat men vooral doet, is zichzelf belangrijk maken en bestaansrecht rechtvaardigen. Wat Den Haag beter kan doen is zich of verzoenen met de positie van middenbestuur of echt radicaal andere keuzes maken. Maar én middenbestuurtje spelen én hoofdverantwoordelijkheid claimen, is ongeloofwaardig en lachwekkend.

Na de exodus lijkt er in Den Haag behoefte aan een nieuw zelfbeeld. Laat de positie van middenbestuur richtinggevend zijn in wat Den Haag van zichzelf kan, mag en moet verwachten. Ook burgers verdienen een eerlijk verhaal over wat ze van die Rijksoverheid mogen verwachten. En vooral ook wat niet. En dat is misschien minder sexy, maar wel waarachtig. Middenbestuur vereist waarschijnlijk meer dienstbaarheid en bescheidenheid dan men lief is.

Het zou de tragische middenpositie die nu gestut is op onrealistische verwachtingen, politiek ongeduld en bestuurlijke beperkingen wellicht van wat verlichting kunnen voorzien. Dan kunnen we daarna weer vrolijk verder met de poppetjes.