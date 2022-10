Esther Ouwehand bekijkt zichzelf door haar eigen ogen, zonder het filter van de hypothetische ander

Soms is het prettiger om jezelf te bezien door de ogen van de ander dan door die van jezelf. Wie via de ander naar zichzelf kijkt, kan zich geruststellen met de gedachte: ja, maar dat vinden zij, dat is slechts wie zij denken dat ik ben.

Kort na het bericht dat Esther Ouwehand haar taken tijdelijk neerlegt, publiceerde de Volkskrant een interview met haar op de website. Dat interview verschijnt zaterdag pas in het Magazine, maar vanwege de actualiteit werd het dinsdag al online gezet. Het artikel zit vol zinnen waar je mee vooruit kunt. ‘De wereld zou er enorm van opknappen als niet iedereen kiest voor de makkelijkste weg’, bijvoorbeeld. En: ‘Er is niks mis met het volgen van je morele intuïtie.’ Je moet ze natuurlijk in hun context lezen, maar zonder doen ze het ook prima. Rare reflex: terwijl ik het interview las, dacht ik direct aan de ander, aan hoe politieke tegenstanders van Ouwehand zo’n artikel lezen. Aan de ergernis die iemand kan oproepen die je zonder omwegen vertelt: het is beter als je geen vlees eet en zo weinig mogelijk vliegt en nieuwe kleding koopt. Een ergernis die kan ontstaan bij zoveel gebrek aan voorbehoud. Zonderling eigenlijk, hoe ik van de weeromstuit ook de ander door vreemde ogen bekijk. Alsof eventuele ergernis over iemands principes iets aan die principes kan afdoen.

Het verslag van het gesprek – opgetekend door Sheila Sitalsing – begint met de omschrijving van een ‘headdesk’. Een foto van Esther Ouwehand met haar hoofd op haar tafeltje in de Kamer, gefotografeerd tijdens een debat over veehouderij tijdens de meest recente Algemene Beschouwingen. Een stilstaand beeld, maar in gedachten zie je Ouwehands hoofd een paar keer zacht op het tafeltje neerkomen, op het ritme van een wezenlijk gebrek aan begrip tussen mensen.

Pok. Pok. Pok.

Bij het zien van die foto dacht ik aan Tony Soprano – al komt dat misschien omdat ik de laatste tijd op ogenschijnlijk willekeurige momenten aan Tony Soprano denk. Een motief in The Sopranos is hoe Tony zes seizoenen lang schippert tussen hoe de wereld hem ziet, en hoe hij zichzelf ziet, tussen wie hij is en de rollen die hij bekleedt in zijn bende en in zijn gezin. Ogenschijnlijk is hij even roekeloos, doortastend en gewelddadig als een goeie capo hoort te zijn. Alle spijt en angst en zorg en verdriet bewaart hij voor wanneer hij alleen is, en voor zijn therapeut.

Uit het interview met Ouwehand rijst het beeld op van iemand die lijkt samen te vallen met haar rol. Iemand die zichzelf en de wereld bekijkt door haar eigen ogen, zonder het filter van de hypothetische ander. Iemand die niet zegt wat mensen willen horen, maar wat ze vindt dat gezegd moet worden en merkt dat het gelach van de ander verstomt, dat er in de stilte plek vrijkomt voor samenwerking en verandering. Toenadering tussen mensen die de wereld totaal anders zien kost tijd: in een klassieke Sopranos-scène vertelt Tony zijn neef Chrissy over dat hij heeft gelezen dat wanneer je de geschiedenis van de planeet voorstelt als het Empire State Building, dat dan de tijd dat er mensen op aarde zijn niet meer voorstelt dan een postzegel op de top.

Tony: ‘You realize how insignificant that makes us?’

Chrissy: ‘I don’t feel that way.’

Pok. Pok. Pok.