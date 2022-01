Ernst Kuipers is ook niet meer dan een kale Natasja Froger

De Betrouwbare Mannetjes tekenen maar vast het eindspel uit (slot)

1. Om mij heen ook echt iedereen.

2. Het is nu echt niet meer tegen te houden hè?

3. Ik zeg altijd: je kan het maar beter gehad hebben.

4. Ik heb het al gehad.

5. Ik ken iemand die het nu voor de derde keer heeft.

6. Denemarken laat nu ook alles los, hè?

7. Die vent van de WHO had het over een endemisch eindspel, las ik.

8. Maar toen ik de keel meenam was ik dus ineens wel positief.

9. Nee, ook via de DigiD-app.

10. Ging heel snel. Echt heel goed geregeld.

11. Samuel kreeg ook nog een dapperheidsdiploma. Beetje overdreven.

12. Maar, en nu komt het, het gekke was, op de thuistest was ik dan weer negatief.

13. Het voelt ook wel echt alsof het nu bijna voorbij is.

14. Mensen hebben ook perspectief nodig.

15. Vind die Kuipers wel echt een verademing trouwens.

16. Ze mogen dan misschien niet helemaal kloppen, maar met die grafieken begrijp ik het tenminste.

17. Ideaal is het niet, maar als je om 18.00 uur hard inzet kan je bij sluiten om 22.00 uur echt al een heel eind zijn.

18. Ja zeven dagen en dan 24 uur klachtenvrij, geloof ik. Of vijf dagen. Hangt ook een beetje af vanaf wanneer je rekent.

19. Neem je wel de keel mee? Je moet echt de keel meenemen.

20. Wij gebruiken vooral die van Flowflex.

21. Bij de Jumbo mag je er maar vijf per keer kopen.

22. Ik neem ze vaak mee van de zaak of ik vraag de kinderen of ze er op school een paar extra in hun tas stoppen.

23. Wij gingen heel erg voor de estafettebesmetting, maar Ron krijgt het maar niet.

24. Tot nu toe verwaarloosbaar mild eigenlijk.

25. Ja sloom, maar dat kan ook komen door het binnen zitten.

26. Oh gewoon weer naar Frankrijk. Les Trois Vallées.

27. Ja, een Pass Vaccinal geloof ik. Wij gaan gewoon rijden en dan zien we het wel.

28. Nee, militair misschien niet, maar economisch kunnen we ze echt pijn doen.

29. Ja, we hopen dus met een herstelbewijs.

30. Wordt waarschijnlijk ook nog wel versoepeld. Die mensen moeten ook geld verdienen.

31. Endemisch eindspel. Ingezet.

32. Op de ic’s nu ook helemaal nul omikron.

33. Superimmuniteit.

34. En dan heb je nog die pil die er aan komt.

35. Als dat virus elke keer niet doet wat we verwachten, moeten we er misschien juíst een keer vanuit gaan dat het straks gewoon helemaal voorbij is.

36. Sowieso zit je nu heel erg met draagvlak.

37. Mentale gezondheid is ook gezondheid hè?

38. Ik was mijn handen al niet eens meer.

39. Ze gaan echt niet binnenvallen hoor. Allemaal spierballenvertoon.

40. Ze denken ook veel geopolitieker dan wij.

41. Je moet nu meteen boeken voor de zomer, want straks wil iedereen weg,

42. Ik was altijd heel erg tegen mensen die zeiden dat het een soort griep is, maar het is nu wel echt een soort griep.

43. Neem aan dat dit dan de Slutty Summer wordt.

44. Slutty lente misschien al.

45. Het wordt uiteindelijk een soort seizoensziekte hè?

46. Ik ben echt geen wappie, maar ik vind het nu ook wel mooi geweest.

47. Ja, tenzij er weer een nieuwe variant komt, natuurlijk.

48. Er schijnt alweer een nieuwe variant te zijn.

49. Ik hoorde ook al dat ze doen alsof dit de laatste fase is, om het allemaal nog een beetje draaglijk te houden.

50. Ik weet eigenlijk niet eens wat dat betekent, endemisch.

51. Het gaat gewoon nooit meer weg, denk ik.

52. We komen nu wel op een punt dat Poetin eigenlijk niet meer echt terug kan zonder gezichtsverlies te lijden.

53. Dat gestuntel met die grafiek meteen.

54. Ernst Kuipers is in wezen ook niet meer dan een kale Natasja Froger.

55. Endemisch is ook niet per se goed, las ik al ergens.

56. Het voelt ook gewoon nog niet echt alsof het bijna voorbij is.