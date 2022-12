‘Erg vleiend is het natuurlijk niet, maar Olaf Scholz heeft wel wat weg van Joe Biden’

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz. Beeld Getty Images

Wat de Duitsers over hun bondskanselier denken, werd onlangs pijnlijk duidelijk in een peiling van onderzoeksinstituut Civey voor WAZ, de grootste regionale krant van Duitsland: slechts 29 procent van de Duitsers ziet Scholz als een goede kanselier. Vier op de vijf Duitsers vinden dat de bondskanselier zijn beslissingen en optredens niet goed uitlegt aan het publiek. Maar ook in Europa is er kritiek: zo zou Scholz vaak de mond vol hebben over Europese integratie, maar uiteindelijk vooral opkomen voor de Duitse belangen.

Her en der wordt al geopperd dat met Scholz’ voorganger Angela Merkel alles beter zou zijn geweest. Geen economische onrust en politieke onvrede in Duitsland, geen oorlog in Europa. Ook zou Scholz het staatsmanschap missen van voorgangers als Helmut Kohl, Willy Brandt of Konrad Adenauer. Als Scholz al met iemand vergeleken zou moeten worden, dan is het met Kurt-Georg Kiesinger, die van 1966 tot 1969 de geschiedenis inging als een zwakke overgangskanselier.

Is Scholz in zijn eerste jaar echt zo’n beroerde Kanzler geweest?

Jacco Pekelder (hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit Münster)

‘Erg vleiend voor de Duitse kanselier is het natuurlijk niet, maar Olaf Scholz heeft in mijn ogen wel wat weg van Joe Biden. Ook de Amerikaanse president scoort slecht in de opiniepeilingen en wordt door iedereen afgeschreven. Wat hem er niet van weerhouden heeft belangrijke progressieve wetten door het Congres te loodsen. En om een maand geleden voor de Democraten de winst binnen te halen bij de tussentijds verkiezingen.

‘Evenmin als Biden laat Scholz zich van de wijs brengen. Hij houdt de blik gericht op de verkiezingen van 2025 en herstelt ondertussen samen met minister van Arbeid Hubertus Heil het sociale imago van de SPD. Op bezoek bij de Chinese president Xi Jinping poseert hij daarnaast als de staatsman die de Duitse economie door de Oekraïne-crisis loodst.

‘Natuurlijk hangt Scholz’ leiderschap daarbij soms aan een zijden draadje. Zo gebruikte hij zijn machtswoord om de strijd tussen de coalitiepartners over het verlengd gebruik van drie kernreactoren te beslechten. Dat wordt in Duitsland meestal als een zwaktebod gezien, maar Scholz doet daar verrassend luchtig over. Alsof het gewoon hoort bij het bruggen bouwen dat het Duitse kanselierschap vooral is. Dat kan omdat hij zo’n goed team lijkt te vormen met de groene vicekanselier Robert Habeck, die eigenlijk over de energieverzorging gaat.’

Margriet Brandsma (oud-correspondent voor de NOS in Duitsland (2002-2011), schreef o.a. Het mirakel Merkel)

‘Die kann’s nicht. Zo luidde zestien jaar geleden in de Berliner Republik, het Duitse equivalent van de Haagse kaasstolp, het oordeel over de zojuist aangetreden bondskanselier Angela Merkel. Nee, een bondskanselier hoeft niet te schrikken van een slecht rapportcijfer na een eerste jaar, dat hoort er gewoonweg een beetje bij. En wat voor een eerste jaar voor Olaf Scholz!’

‘Een andere bondskanselier dan Scholz had het afgelopen jaar niet heel andere beslissingen genomen dan hij deed, daar ben ik van overtuigd. Daarom: geef hem nog wat tijd. Tijd waarin hij, in het belang van Europa, hopelijk meer oog krijgt voor de relatie met Frankrijk. En tijd waarin hij misschien wat meer flair en doortastendheid kan laten zien.’

Willem Melching (historicus en Duitsland-deskundige aan de Universiteit van Amsterdam)

‘In een crisis kan een kanselier groeien, Scholz lijkt te krimpen. Na zijn uitstekende ‘bloed-zweet-en-tranen-redevoering’ na de inval in de Oekraïne heeft Scholz toch wel een heel aarzelende koers gevaren. Hij maakte voorbehoud op voorbehoud bij wapenleveranties aan Oekraïne, hij negeert de Franse partner en deinsde niet terug voor een alleingang in de relaties met China.

‘In de binnenlandse politiek houdt hij hardnekkig vast aan Merkels Energiewende. Maar iedereen die kan rekenen ziet dat een transitie op redelijke termijn financieel en technologisch volstrekt onhaalbaar is. De Groenen vluchten daarom in wilde beloftes en mega-subsidies en Scholz loopt ze trouw achterna. De onmisbare derde coalitiepartner, de liberalen, zien dit alles met lede ogen aan. De kosten van Energiewende lopen uit de hand en vormen een directe bedreiging voor Standort Deutschland. Industrieland Duitsland kan nu eenmaal niet zonder ononderbroken en liefst goedkope stroomleveranties.

‘De bevolking is zeer ontevreden omdat ze heel goed begrijpt wie de rekening gaat betalen van de miljarden subsidies waar Scholz zo kwistig mee strooit. Geen wonder dat de CDU en de rechts-nationalistische AfD het goed doen in de peilingen. En aan de flanken radicaliseert het protest: de Klimatkleber leggen het Berlijnse verkeer plat en de Reichsbürger dromen van een staatsgreep. Kortom: het eerste jaar was geen succes en er zijn geen tekenen dat het makkelijker zal worden.’

Georgi Verbeeck (hoogleraar Duitse geschiedenis, verbonden aan de Universiteit Maastricht en de KU Leuven)

‘In Duitsland genoten de meeste bondskanseliers zelden veel aanzien bij het begin van hun ambtstermijn. Met zijn Zeitenwende-toespraak, waarin Scholz eerder dit jaar een ommekeer in de internationale verhoudingen aankondigde en afscheid nam van het Duitse pacifisme, heeft hij zijn plaats in de geschiedenishandboeken verdiend.

‘Eén jaar na zijn aantreden als bondskanselier wordt het beeld van Scholz als crisismanager bevestigd. Niet alleen staat hij aan het hoofd van een atypische regering maar staat ook het land zelf voor ongekende uitdagingen. Alle regeringspartijen hebben daarbij hun ideologische veren moeten afleggen, maar dat betekent nog niet dat hun achterbannen dat zomaar slikken. Dat levert spanningen op.’

Hanco Jürgens (historicus verbonden aan het Duitsland Instituut Amsterdam)

‘Vergis je niet. Het nieuwe kabinet heeft enorm veel stappen gezet. 100 miljard voor defensie, 200 miljard lastenverlichting, verhoging van het minimumloon, herziening van de sociale zekerheid, totale herziening van het buitenlands beleid. Zo bezien is Scholz een efficiënte regeringsleider. Maar in de beeldvorming komt dat er niet uit: saai, bleek en een coalitie die er soms uitziet als een boksring die alleen met noodgrepen bijeen te houden is.

‘Zijn regering begon heel pro-Europees, maar daar is tot nu toe weinig van terecht gekomen: het energiebeleid en de steunmaatregelen zijn gericht op de Duitse bevolking. En de Oekraïne-oorlog heeft nog eens duidelijk gemaakt hoe belangrijk Amerika voor Duitsland is. Daardoor staat nu ook de relatie met Frankrijk sterk onder druk.

‘Scholz hoopt te kunnen zeggen dat hij de belangen van de Duitsers goed heeft verdedigd door erger te voorkomen. Maar ik vraag me serieus af of het land goed genoeg is voorbereid op zwaarweerscenario’s. Hoe te handelen als ook Belarus bij de oorlog wordt betrokken en Iran nog meer raketten levert? We moeten rekening houden met een enorme toename van het aantal Oekraïense vluchtelingen en een energietekort in de winter van 2023-24. Dit jaar zijn we te vaak door nieuwe noodsituaties verrast.’