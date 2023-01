Erg juicy is het werkelijke drama achter de zaak Hazes vs Coldeweijer niet

De media zijn klaar voor de eerste grote rechtszaak van het jaar: om 03.30 uur brengt het Algemeen Nederlands Persbureau een voorbeschouwing. Ook de ‘wekdienst’ van de NOS is alert, om 06.46 uur, en onderwijl maken de digitale kranten alvast ruimte op hun pagina’s.

Hazes vs Coldeweijer, maandag 9 januari, aanvang 13.30 uur.

Veertien lange lenzen posten op het plein voor de rechtbank en onder een afdak schuilt een kluit cameraploegen. Het regent gemeen, maar iedereen is opgetogen: wat ze gaan krijgen is prachtig verhandelbaar materiaal.

Coldeweijer laat zich kloekmoedig fotograferen, Hazes duikt weg onder een paraplu, de cameralui steken hun apparaten eronder en iemand van De Telegraaf schreeuwt: ‘Rachel! Heb jij die brief gelekt!’ De fee en de heks, de woede en de onschuld, ja, alles voldoet aan de verwachtingen.

Yvonne Coldeweijer verlaat de rechtbank. Beeld ANP

De belangrijkste rechtbank van het land stelt zaal A1 beschikbaar, direct achter de beveiliging, de beste plek voor bekijks. Het is een smaakvolle, lichte ruimte; pers en procespartijen nemen hun zetels in en samen kijken ze de rechter aan.

Nu komen de pleitnota’s.

Coldeweijer had een video online gezet waarin ze nogal driest dingen onthult over Hazes en haar zoon André, etc. etc., ze zegt in dat filmpje ook dat haar webwinkel korting geeft op haar Stardust-lijn: horloges en ‘fantastische leggings’ maar het gaat om de ‘juice’, een heerlijk woord voor ‘roddel’ dat zelfs de zakelijkste media overnemen.

Hazes is boos want ze is geen ‘gecremeerde kroket’, etc. etc., dus vandaar dit kort geding.

De rechter heeft een vaderlijke stem en zegt weinig, misschien wel zo min mogelijk.

Het zijn dure uren. De rechtbank wijst alleen een kort geding toe als een zaak spoedeisend is, maar bij de advocaten lijkt geen spoor van haast. Elk gerechtsgebouw gonst van de verhalen die snijden door de ziel, maar dit blijft futloos als een akker in januari. Toch is de oogst spectaculair: staande de zitting sturen ingespannen verslaggevers hun updates weg, knap werk: ingelogd in hun redactiesystemen, vastberaden kauwgom kauwend tikken en luisteren ze tegelijkertijd terwijl de collega’s alvast filmpjes monteren. Zo poetsen ze de koude middag op, de rechtbank is hun rode loper.

Het boulevardnieuws is allang de kanalen van de serieuze media opgezwommen, waar het wordt ondergebracht in de sectie ‘achterklap’ van Nu.nl, of ‘showbytes’ van het AD, dat dagelijks de sociale media afschuimt voor sexy nieuwtjes en foto’s van de sterren. ‘Content performance’ vermomd als journalistiek, maar dit is anders, dit is een rasecht kort geding.

Iedereen heeft belang bij deze zaak, behalve de rechtbank zelf. Het is de dag waarop de NRC een groot stuk brengt over het kapseizen van de rechterlijke macht, waar overwerk de norm is en honderden zaken overboord gaan omdat er geen tijd voor is. Mishandeling, inbraak, dingen die ertoe doen. Er is een groot tekort aan rechters, en een oplossing is ver uit zicht.

Jarenlang zijn opeenvolgende kabinetten druk geweest met bezuinigen en het inperken van het aantal rechtszaken, ook door het aanpakken van de sociale advocatuur. Onderwijl nemen miljonairs onbekommerd de marmeren vloer.

Dat is het werkelijke drama achter Hazes vs. Coldeweijer. Maar erg juicy is het niet.

Hazes heeft een statige advocaat met een kalme bas waarmee hij heel precies het ‘gecremeerde kroket’ uitspreekt. Coldeweijer rust juridisch op een stoere kerel met een duidelijk horloge, misschien wel uit de Stardust-lijn, die zich beroept op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Hebben betrokkenen zelf nog iets te zeggen, vraagt de rechter dan maar.

Hazes: ‘Wat ik belangrijk vind: de waarheid.

Coldeweijer: ‘Ik ben hier gewoon voor de waarheid vandaag.’

In de wandelgang is iedereen dan al druk met het huwelijk van Humberto Tan.