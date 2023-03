Er zitten tegenwoordig partijen in de Kamer die vooral aan debatten meedoen om er manipulatieve filmpjes van te maken

Stel dat er in het Britse Lagerhuis een smartphoneverbod had bestaan. Dan was de Conservatieve afgevaardigde Neil Parish, tevens grootgrondbezitter, nooit tijdens een debat op zoek gegaan naar een oogstmachine van het merk Dominator. Google dacht bij ‘dominator’ aan iets anders dan een landbouwwerktuig en stuurde Parish rechtstreeks naar pikante plaatjes. De afgevaardigde kon zijn ogen daar moeilijk van afhouden en werd al porno kijkend door een nieuwsfotograaf vastgelegd. Zijn politieke loopbaan was daarna ten einde, maar feit is dat tijdens datzelfde debat minstens honderd andere Lagerhuisleden óók op hun telefoons bezig waren.

Waarom veel Nederlandse parlementariërs geen voorstander zijn van een smartphoneverbod in de Kamer snap je als je ziet hoe vaak dit apparaat in de Kamer wordt gebruikt. De smartphone vermag het niet alleen aandacht weg te vreten tijdens debatten, hij kan er ook voor zorgen dat volksvertegenwoordigers particulier digitaal belang voorrang geven boven publiek belang. Het is bekend dat veel Kamerleden volgers tijdens debatten op de hoogte houden met tweets. Er zitten tegenwoordig óók partijen in de Kamer die vooral aan debatten meedoen om daar manipulatieve filmpjes van te maken. Forum voor Democratie wil terug naar de 19de eeuw, maar zonder de smartphone zou deze partij weinig aanhang hebben.

In een debat over een smartphoneverbod op scholen stelde D66-Kamerlid Paul van Meenen de verbijsterende retorische vraag of je dan ook niet het kladblok moet gaan verbieden. Gelukkig is er nu een oud-D66-parlementariër, Kees Verhoeven, die snapt dat de smartphone meer vermag dan een kladblok, ja, het zelfs in zich heeft de democratie te ondermijnen. In zijn boek De democratie crasht bespeurt Verhoeven een ‘collectieve concentratiestoornis’ bij parlementariërs die in de hand wordt gewerkt door Silicon Valley.

De echte dominator van de 21ste eeuw is geen oogstmachine en ook geen pikante dame met een zweepje, het is een schermpje van ongeveer 17 bij 7 centimeter.