Eind mei belandde ik in Kiel voor een literair festival. Mijn redacteur en ik werden verwacht drie dagen met andere Europese redacteuren en schrijvers op te treden en panelgesprekken te voeren, omwille van het opbouwen van een groter internationaal netwerk.

Er zijn twee categorieën internationale literaire festivals: de bezopen en de onuitstaanbare. De bezopen festivals vliegen na het kennismakingsuurtje al uit de bocht door de open bar en nerveuze schrijvers die zich zonder drankmisbruik geen houding kunnen geven. Die eindigen in halve orgies op het afsluitende feest. De saaie festivals geven je geen kans te zuipen omdat het activiteitenschema bomvol wandelingen, boekhandelsbezoeken en niet-maar-toch-wel verplichte poëzielezingen staat en je tegen de tijd dat je aan het avondeten zit alleen nog huilend in je hotelbed CNN wil kijken. Die verdring je. Zo snel mogelijk. Kiel viel zonder twijfel in de tweede categorie.

De eerste dag van het festival, de dag van aankomst, werden we tussen vijf uur en tien uur ’s avonds onderworpen aan een vijf uur durende voorleessessie waarbij alle dertien (!) auteurs een hoofdstuk uit hun boek voorlazen, waarna dat nog eens werd overgedaan door een acteur in het Duits. Er was per auteur twintig minuten ingepland, maar men ging daar dik overheen. Avondeten: koude pizza en gegrilde broccoli.

Op dag twee, toen ik om 2 minuten over 9 de hotellobby in stapte, stond een strenge productiemedewerker in wandelschoenen me op te wachten.

‘They have left without you!’, riep ze. Ik hollen naar de festivallocatie, waar het eerste deel van de schrijvers samen met hun redacteuren werd geïnterviewd, drie kwartier per duo in slecht Engels.

Na de eerste helft van de gesprekken te hebben doorstaan, lunchten we in een visrestaurant waar we gerookte zalm met smeersels kregen opgediend. Men dacht dat dat het voorgerecht was, zo klein waren de porties. De Fransen waren niet blij. Ik vroeg, in verband met allergieën, of het eten notenvrij was. De serveerster zei van niet. Of de keuken dan iets anders kon bereiden, al was het een broodje kaas? Geen sprake van. Mijn redacteur kon niet anders dan lachen, de hele weg terug naar het hotel. In de avond worstelden we ons door een niet-maar-toch-wel verplicht concert in een Kiels buurthuis. De zangeres stond erop dat er werd gedanst. De Deense schrijver glipte de zaal uit om zich aan de bar te bezatten. Ik was niet zo snel en moest het podium op.

De laatste dag werd ik alsnog vergiftigd, door een koude pastaschotel waar geen gram vis in was verwerkt maar wel cashewnoten. Ik jaste in de plee van het restaurant vloekend mijn Epipen in mijn bovenbeen en spendeerde de rest van de dag kotsmisselijk in mijn hotelkamer. En ik was blij, blij dat ik de rest van het festival niet hoefde te doorstaan. Toen mijn redacteur en ik per auto de Duits-Nederlandse grens passeerden, juichte ik. Ik denk dat ik precies op dat moment alles heb verdrongen.

Hoe ik me dit alles toch weer voor de geest weet te halen? Ik las Mona, een roman van de Argentijnse Pola Oloixarac, een satirische uiteenzetting over de wereld van internationale literaire festivals. Het boek eindigt met een voordracht van een IJslandse dichter aan een meer, die met zijn poëzie een watergod aanspreekt die het festival overspoelt. Zo had het moeten gaan in Kiel. Zo en niet anders.