Er zijn nieuwe mensen nodig bij de corona-aanpak en snel

Een kop van De Telegraaf was pijnlijk accuraat: ‘Is code zwart nu dichtbij of niet? Wie moeten we nog geloven?’

Code zwart gaat over de situatie – ziekenhuizen zijn daar dichtbij – dat er bijvoorbeeld geen plaats meer is voor iemand die aan de beademing moet. Dan heb je gefaald hoor, als je zelfs over zoiets verwarring hebt laten ontstaan.

De minister moesten we in elk geval niet geloven, zo bleek. Dinsdag beweerde die dat code zwart ‘ver weg’ was, vrijdag zag hij zich gedwongen de laatste fase vóór code zwart af te kondigen.

Het bestrijden van de pandemie is onvoorstelbaar moeilijk en een voortdurend kiezen uit kwaden. Maar ieder moment dat het kabinet een verschil kón maken, koos het verkeerd. Het hield eindeloos simpele maatregelen tegen, zoals mondneusmaskers en testen. Steevast onderschatte het aankomende golven en liet het de boel te onverhoeds weer los. Het zette te laat organisaties op voor testen of vaccineren en onttakelde die terwijl ze nog onmisbaar waren. Het kabinet was niet eerlijk, ondermijnde zijn eigen beleid en zette groepen tegen elkaar op, zo elke wet van draagvlakcommunicatie tartend. Het vertrouwen van burgers verdampte.

Tunnelvisie

Maar al hadden we de allerbeste crisismanagers ter wereld, dan nog zou het ongezond zijn om twee jaar lang dezelfde mensen in dezelfde samenstelling op dezelfde manier te laten werken. Wie een belangrijke positie heeft, gaat aan tunnelvisie leiden. Altijd. Nog meer als de druk hoog wordt, zoals in een crisis.

De hoofdrolspelers zelf zien dit niet. Dus als ministers, ambtenaren en OMT-leden dit lezen, denken zij: ‘Hoezo geen tegengas? We hebben de hele tijd discussies. En alsof we niet worden bedolven onder kritiek!’

Wat mensen in zo’n snelkookpan niet doorhebben, is dat hun discussies in steeds kleinere cirkeltjes draaien. Dat zij steeds meer bezig zijn hun eerdere beslissingen te verdedigen en niet meer in staat zijn een stap terug te zetten en het grotere geheel te overzien. Je hebt een vaste tweede ploeg nodig van mensen die je vertrouwt en die uitdrukkelijk opdracht hebben om gaten in jouw ideeën te schieten en met alternatieven te komen. Een les van voorgaande crises, die helaas is genegeerd.

De inschattingen worden nu steeds slechter gemaakt. Politici en OMT-leden bekvechten met elkaar via de media of reageren zich cynisch af op de bevolking die ze juist zouden moeten meenemen. En er treedt verlamming op. Het crisismanagement gaat nauwelijks meer voor- of achteruit.

Frisse nieuwe mensen

Alleen de Tweede Kamer kan ingrijpen. Naast die in te bouwen tegenspraak heb ik nog drie suggesties. Eis een verse adviesploeg. Laat een aantal OMT-leden aanblijven voor het geheugen, maar zoek er frisse mensen bij die het aantoonbaar vaak bij het juiste eind hebben gehad.

Dan: maak eindelijk een eind aan een oude weeffout. Dit beleid gaat over communicatie en gedrag. Soms nogal wereldvreemde dokters bemoeien zich daar nu mee, terwijl Marijn de Bruin van de Gedragsunit het Catshuis nooit van binnen heeft gezien.

En: vervang de minister van Volksgezondheid. Met de premier kan dat niet, want hij heeft een groot, recent kiezersmandaat. Die kan wel meer aan een nieuwe minister overlaten. Of desnoods aan een door het kabinet aan te stellen crisisgezant. Dat past ook bij Ruttes leiderschapsstijl.

Bij alle personeelswissels is het van belang dat er wordt gestreefd naar minder macho’s, minder ego’s en minder persoonlijke ambities. Twee voorbeelden van het profiel dat we wél zoeken zijn hoogleraar Uitbraken van Infectieziekten Chantal Bleeker-Rovers en epidemioloog Alma Tostmann, beiden verbonden aan het Radboud UMC. Mensen die op de inhoud zijn gericht, die invoelend en open zijn. Zulke types hebben we nodig.