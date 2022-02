Er zijn hogere waarden dan koopkrachtplaatjes: de vrijheid en veiligheid van heel Europa is in het geding

Als het Westen niet direct militair wil ingrijpen in Oekraïne, heeft het de plicht om het Russische regime zo hard mogelijk te raken met economische middelen.

Hoe langer het Oekraïense leger stand houdt tegen de Russische furie, hoe groter de kans dat de vrije democratische wereld uiteindelijk de overwinning boekt op het kleptocratenregime in Moskou. Vladimir Poetin lijkt te hebben gehoopt Kiev met een Blitzkrieg te veroveren om president Volodymyr Zelenski te verjagen en te vervangen door een bevriende autocraat, maar blijkt zich vooralsnog te hebben verkeken op de kracht en de motivatie van het Oekraïense leger.

Elke dag dat Zelenski zich staande houdt, komt er nieuwe steun voor Oekraïne bij en komt Poetin meer alleen te staan. Oekraïne krijgt geld, wapens, hulp bij de digitale oorlogsvoering en vooral veel morele steun uit de gehele wereld. Russische banktegoeden worden bevroren, luchtvaartmaatschappijen vliegen niet meer op Rusland, het land wordt uitgesloten van evenementen en sporttoernooien en bijna elke vermogende Rus is een paria geworden.

Landen die het meest afhankelijk zijn van Russische gas, zoals Duitsland en Italië, toonden aanvankelijk de meeste aarzelingen. Vooral de Duitse Sociaal-Democraten waren zo gewend om Poetin te accommoderen dat het hen enige tijd kostte de harde lijn te kiezen. Maar inmiddels is ook de regering daar de Rubicon overgestoken, door de weg vrij te maken voor wapenleveranties aan het Oekraïense leger. Bondskanselier Olaf Scholz kondigde daarbovenop zondag aan dat hij 100 miljard euro wil investeren in de Bundeswehr. Een ongekende en historische stap voor Duitsland.

Rusland lijkt inmiddels nergens meer voor terug te deinzen en sloeg – bij monde van een zegsvrouw van het ministerie van Buitenlandse Zaken – dit weekend zelfs dreigende taal uit jegens Zweden en Finland. Als een van beide landen zich zou aansluiten bij de Navo, dreigde ‘politieke en militaire gevolgen’.

De redeloze Russische aanval brengt niet alleen de Oekraïners bij elkaar, maar ook de Europese lidstaten. De Hongaarse president Viktor Orbán, die tot voor kort werd beschouwd als een vriend van Poetin, sloot zich direct aan bij de oproep om Rusland af te sluiten van betalingssysteem Swift. Tekenend was dat de Poolse premier naar Duitsland afreisde om een beroep te doen op het geweten van bondskanselier Scholz en hem duidelijk maakte dat de vijfduizend helmen die Duitsland van plan was te leveren als ‘een grap’ moest worden beschouwd.

Tegelijkertijd dragen we nog steeds met elke warme douche die we nemen en elke thermostaat die we hoger zetten, indirect bij aan deze oorlog en direct aan Poetins machtspositie. Europa heeft de afgelopen jaren nagelaten de afhankelijkheid van het Russische gas te verkleinen. De afhankelijkheid wordt voorlopig alleen maar groter. Nederland wacht al enige tijd met smart op het gereedkomen van een stikstofinstallatie waardoor we nog meer Russisch gas kunnen importeren.

Regeringsleiders moeten uitleggen dat we daar de komende tijd de prijs voor gaan betalen. Europa heeft ook op dit terrein vredesdividend geïncasseerd, dat nu moet worden teruggestort. Het zou goed zijn als Europese politici dat meer benadrukken en hun bevolking voorbereiden op offers. Er zijn hogere waarden in het spel dan koopkrachtplaatjes. De vrijheid en veiligheid van heel Europa is in het geding.

Omdat het Westen – met goede redenen – niet direct militair wil ingrijpen in Oekraïne, heeft het de plicht om het Russische regime met andere middelen zo hard mogelijk te raken. De schade die dat voor onszelf oplevert, is even bijzaak. Vladimir Poetin mag deze oorlog niet winnen.