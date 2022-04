Ik stapte de wond’re witte wereld in en werd getroffen door de volgende gedachte: er zijn geen witte hondendrollen meer. Er zijn sowieso minder hondendrollen in het straatbeeld. Maar áls je een hondendrol ziet, is die altijd bruin. Vroeger zag je met regelmaat een witte; die leek op een drolmummie, als drolmummies hadden bestaan.

Ze schijnen verdwenen te zijn doordat het hondenvoer is veranderd. Vroeger zaten er meer vermalen botten in. Als de drol droogde, bleef er witte kalk over. Tegenwoordig zitten er meer gezonde ingrediënten in het hondenvoer, en de drol lijkt daarmee meer op hoe Moeder Natuur het oorspronkelijk had bedacht.

Dit is een bewijs dat niet álles in de wereld alleen maar slechter wordt. Tegelijkertijd is het niet een argument dat je wilt aanvoeren als je in een doemgesprek verwikkeld bent, waarin het gaat over oorlog, klimaatverandering, de pechgeneratie en nucleaire dreiging – ‘Maar de hondenpoep is bruin!’.