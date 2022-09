Er zijn altijd lieden te vinden die zich fanatiek willen bemoeien met het lichaam van een ander. Alsof het zelfbeschikkingsrecht alleen geldt voor gelijkgestemden

Ik zag een reclameposter met de tekst ‘De nieuwe transgenderwet raakt iedereen!’ O jee, dacht ik bevreesd, terwijl ik de ophef tegemoet googelde op m’n telefoon. Het bleek te gaan over een wetsvoorstel om het geslacht in je paspoort voortaan makkelijker te veranderen.

Op dit moment moet iemand daarvoor eerst in gesprek met een arts of psycholoog voor een toestemmingsverklaring waaruit blijkt dat ‘de duurzame overtuiging bestaat tot het andere geslacht te behoren’. Ik heb geen idee hoe zo’n gesprek verloopt en welke strikvraag de kandidaten moet onthullen met een minder duurzame overtuiging, maar pas als je die toestemming op zak hebt, kan het nieuwe paspoort worden aangevraagd. Volgens de nieuwe transgenderwet hoeft dat straks niet meer: dan kan iemand rechtstreeks naar het gemeenteloket lopen om de geslachtsaanduiding te laten veranderen.

Het platvorm Gendertwijfel, dat achter de reclameposter zit, vindt dat een kwalijke zaak. Dat ziet in de toestemmingsverklaring een belangrijke zorgvuldigheidstoets, die we niet zomaar mogen laten varen. Het zou gevaarlijk zijn om jonge mensen zonder enige vorm van toetsing de ruimte te geven van geslacht te veranderen.

Het betoog voor de zorgvuldigheidtoets doet denken aan de vijf dagen bedenktijd in de abortuswet die vrouwen ervan moest weerhouden zogenaamd lichtvaardig tot hun beslissing over te gaan. Ten aanzien van vrouwen hebben we die betuttelende en denigrerende tussenstap inmiddels geschrapt, dan lijkt het logisch ook transgenders te bevrijden van dergelijke struikelstenen.

Overigens raakt de nieuwe transgenderwet bij lange na niet iedereen, maar slechts een zeer kleine groep. Volgens het CBS ging het in 2018 om 640 mensen die hun geslachtsregistratie lieten wijzigen. Dat was ongeveer 0,003 procent van de bevolking. Dan zou je kunnen zeggen: misschien moeten we ons ergens anders druk over maken. Maar nee, er zijn altijd lieden te vinden die zich fanatiek willen bemoeien met het lichaam van een ander. Alsof het zelfbeschikkingsrecht alleen geldt voor gelijkgestemden.

Als het de emancipatie van minderheden betreft, kan ik die niet luid genoeg toejuichen. Ik ben een islamitische Marokkaans-Nederlandse vrouw; de hinderlijke verschillen die een mens soms kan ervaren ten opzichte van de gangbare groep zijn mij genoegzaam bekend. Toch roept het emancipatieproces van transgenders een zekere ergernis bij me op. Nu ook weer: de reclameposters van Gendertwijfel werden hevig bekritiseerd door lhbti-groeperingen die onmiddellijk schande spraken van de hele toestand en lokale politici op het matje riepen. Dat leidde in Utrecht tot vragen in de gemeenteraad.

Nu is het slachtofferschap in onze samenleving sowieso al verheven tot kunstvorm, maar als transgenders zich gekwetst voelen zijn de rapen gaar. De behandelend wethouder in Utrecht moest tandenknarsend toegeven dat de posters niet verwijderd konden worden door de gemeente. Er is namelijk ook nog zoiets als de vrijheid van meningsuiting, en niet iedereen hoeft het eens te zijn met elkaar. Bij gebrek aan een wettelijk instrumentarium riep de wethouder daarom mensen op massaal een klacht in te dienen als zij zich gekwetst voelden. Een opvallende oproep van een gezagdrager die de grenzen van de wet zou moeten respecteren.

Het zou de zaak van lhbti-groeperingen helpen als er wat meer lucht in het debat zou worden toegelaten. Niet iedere onwelgevallige mening valt direct in de categorie discriminatie of aanzetten tot geweld. Als Gendertwijfel op de proppen komt met een paar knullig in elkaar gedraaide posters kun je dat ook gewoon aan je voorbij laten gaan.