Er wordt niet meer gelekt: de angstwekkende stilte rond de kabinetsformatie

De kabinetsformatie duurt nu 239 dagen, nog elf dagen te gaan en we hebben een mijlpaal. Er zijn al mensen die denken dat Démissionair Premier de officiële titel van Mark Rutte is, zo lang is hij het al. Niet de onderhandelingen zelf maar de duur ervan is zo nu en dan nog goed voor een berichtje, verder is er geen nieuws. De Telegraaf van donderdag: ‘De formatie tussen VVD, D66, CDA en CU gaat nog wel even duren.’

Nieuwsuur had woensdag niettemin een primeur, afkomstig van ‘bronnen rond de formatie’: voor Sinterklaas ligt er een coalitie-akkoord. Als het een beetje meezit staat er voor Kerst een nieuw kabinet op het bordes van Huis Ten Bosch. Volgens formateur Remkes waren het verzinsels en bij Spraakmakers op NPO 1 bespraken Kees Boonman en Gert-Jaap Hoekman van Nu.nl wat hij daarmee kon bedoelen. Het kon erop duiden dat het allemaal verzinsels waren. Of Remkes opmerking was zelf een verzinsel en dan lag alles weer anders.

Aan de ongeduldige Kamervoorzitter Bergkamp schreven Remkes en Koolmees donderdag dat ze verwachtten dat de onderhandelingen ‘binnen enkele weken ver gevorderd zijn’. Een zin waarover je niet te lang moet nadenken, omdat je dan krankzinnig kunt worden.

Verder weten we niks. Dat er rond de formatie een angstwekkende stilte heerst, komt doordat er niet uit het overleg wordt gelekt. Dat is flauw, maar kennelijk heeft Remkes zware dreigementen geuit aan het adres van potentiële lekkers, zoals eenzame opsluiting of geseling. Misschien hoort niet-lekken bij de nieuwe bestuurscultuur – hoewel lekken toch goed is voor de transparantie. Ik vermoed ook dat Sophie Hermans lekken ordinair vindt.

In elk geval gaat de nieuwe zuiverheid ten koste van het amusementsgehalte van de politiek. Lekken is niet in de haak maar wel lekker. Vroeger waren een paar strategische lekjes voldoende om de stemming te kunnen peilen. Doordat er niet meer wordt gelekt, verlies je als burger elke belangstelling. Je hebt geen idee wat er gebeurt: zijn ze allang klaar en doden ze de tijd met 30 Seconds? Gaat de deur op slot en komen de flessen op tafel? Ik heb me nog nooit zo buitengesloten gevoeld.

EenVandaag had nog iets nieuws ontdekt in verband met de lange duur van het formatieproces: de term ‘netto-regeertijd’. Dat is de tijd tussen het moment waarop een nieuw kabinet echt gaat regeren, een paar maanden na de eedaflegging, en het moment waarop nieuwe verkiezingen alweer naderen en politici geacht worden elkaar weer naar de strot te vliegen – ongeveer een jaar voor de stembusgang.

Die is in maart 2025, dus tegen de zomer van 2024 moeten alle mooie plannen wel zo’n beetje zijn gerealiseerd. Als Rutte IV in juni 2022 op stoom komt, betekent dat een netto-regeertijd van twee jaar: krapjes, gezien alle problemen die moeten worden opgelost.

En dan moet het kabinet niet voortijdig vallen, want in dat geval blijft er van de netto-regeertijd helemaal weinig over, in het slechtste geval een week of drie. Los in drie weken de woningnood en het stikstofprobleem maar eens op.

Wanneer alle optimistische geluiden over een akkoord verzinsels blijken en Rob Jetten in een handgemeen met Gert-Jan Segers is beland, eindigt het allemaal in tranen en krijgen we nieuwe verkiezingen.

Komende week gaan de onderhandelaars drie dagen in zelfquarantaine op de hei. Zetten ze in totale beslotenheid de laatste stappen of is het een ultieme poging een echec te voorkomen?