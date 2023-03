Er worden wel degelijk boeken gecensureerd – niet door woke-activisten, maar door rechtse machthebbers

Betogers in Leesburg demonstreren voor een boekwinkel waar Ron DeSantis, de conservatieve gouverneur van Florida, op bezoek komt, 28 februari. Beeld Reuters

Natuurlijk buitelden columnisten en commentatoren over elkaar heen om de aanpassingen in de kinderboeken van Roald Dahl te veroordelen. Ook op deze plek spraken we de hoop uit dat de Nederlandse uitgever wijzer zou zijn.

Nu, na twee weken ophef, is duidelijk: eigenlijk vond iederéén het een slecht idee. Er is vrijwel niemand die zich voorstander heeft getoond van het uitgebreid kuisen van een kinderboek. Zelfs de Engelse uitgever, die de gewraakte opschoning van klassiekers als Mathilda, De Griezels en Sjakie en de Chocoladefabriek had doorgevoerd, kwam tot inkeer en besloot ook de originele versies weer te gaan drukken.

Kennelijk wordt het gezond verstand breed gedeeld.

Het lijkt er dus niet op dat ‘de bereidheid te censureren’ het gevolg was van ‘een zware maatschappelijke, vooral ethisch gekleurde druk’, zoals een columnist constateerde. Er werkt eerder een zware maatschappelijke druk de andere kant op: schurende teksten moeten vooral blijven schuren.

Het viel trouwens best mee met die ‘censuur’, zo bleek uit een reconstructie in deze krant vorige week. Ja, de uitgever had wijzigingen in de boeken aangebracht, en sommige daarvan waren overdreven. Maar lang niet alles was gladgestreken, zoals door veel opiniemakers met grote woorden werd gevreesd. Nog steeds mogen Dahl-figuren dik en lelijk zijn.

Het is wonderlijk dat een kwestie die niet zo groot is en waarover we het in grote lijnen eens zijn, toch tot zo veel ophef kan leiden. Er is kennelijk een behoefte om censuur en cancelcultuur te ontwaren. Dat begon al bij de The Daily Telegraph, dat zijn primeur over de Dahl-aanpassingen onder het kopje ‘woke’ hing, dat speciaal bedoeld is om op het gevaar van vermoedelijke politieke correctheid te wijzen. In een commentaar concludeerde de krant: ‘De censuur van Roald Dahl bewijst dat de cultuuroorlog een totale overgave van rechts is.’

‘De totale overgave van rechts’: het is dit gretig-bombastische slachtofferschap dat onnodig polariserend werkt, en zo tegenstellingen creëert die er niet zijn. Zo leidt het de aandacht af van échte problemen en tegenstellingen, en dieper slachtofferschap.

Want intussen worden er wel degelijk boeken gecensureerd – niet door woke-activisten, maar door rechtse machthebbers. In steeds meer conservatieve Amerikaanse staten worden boeken uit schoolbibliotheken gehaald die wijzen op genderkwesties, homoseksualiteit en structureel racisme. In Florida maakt gouverneur DeSantis, een conservatieve kanshebber op het presidentschap, goede sier met de Stop-Woke-wet (Wrongs to Our Kids and Employees), die het illegaal kan maken om het in de klas over institutioneel racisme en witte privileges te hebben.

De wet verbiedt namelijk dat scholieren ‘schuld, angst of stress’ voelen vanwege hun ras – dat witte Amerikanen het gemiddeld beter hebben dan zwarte Amerikanen kan dan niet meer geconstateerd en uitgelegd worden. Een andere wet in Florida gebiedt dat alle boeken in de klas eerst worden goedgekeurd door een staatsonderwijsambtenaar. De schrik voor vervolging zit er zo in dat sommige onderwijzers de boekenplanken hebben leeg geveegd of afgeplakt.

Dáár zitten de lange tenen en ‘sensitivity readers’ waarvan woke wordt beticht. Dáár wordt hun wil wet. Dát is censuur waarvoor we bang moeten zijn.