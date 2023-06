‘Er worden nog steeds ‘heksen’ vermoord’

Susan Smit tijdens de herdenking van heksenvervolgingen in Nederland. Beeld Elisa Maenhout / de Volkskrant

Madeleine Allbright zei ooit: ‘There is a special place in hell for women who do not support each other.’ Nu wens ik Elma Drayer niet de hel toe, want ik geloof niet in hemel en hel. Wel geloof ik in kennis overdracht.

Daarom is het goed dat Susan Smit en de haren zich inzetten voor meer kennis over heksen vervolgingen en een monument. Want op plekken in het huidige Afrika worden ‘heksen’ nog steeds uitgesloten, zo niet vermoord. En aangezien een deel van de mensheid nog steeds wordt opgevoed met de heilige boeken die voorschrijven dat elke tovenares moet worden omgebracht, lijkt het me zinvol dat we iets meer solidariteit betonen met Smit en de haren. Ook in ons parlement wordt het woord ‘heks’ weer gebezigd om een vrouw weg te zetten.

Heks staat voor meer, dat is belangrijk en zou onze steun moeten verdienen.

Willem Schild, Amsterdam

Vrouwvijandig

Verwonderd las ik vandaag de kop van het Volkskrant-commentaar: ‘Erkenning van een vrouwonvriendelijk en repressief regime lijkt een onvermijdelijk offer’.

Hoezeer ik het inhoudelijk eens ben met iedere verlichting van het lijden van de bevolking van Afghanistan, wil ik toch vragen om de verzachtende en versluierende term ‘vrouwonvriendelijk’ in deze context niet meer te bezigen. De Taliban acteren niet vrouwonvriendelijk, maar op z’n minst vrouwvijandig.

Geen Afghaanse vrouw zal in de aanblik van de berg stenen die haar ieder moment gaan raken zeggen: ‘Oei, dit is niet zo vriendelijk van mijn landgenoten.’ Dus pas je woorden aan aan de realiteit. Kies ze zorgvuldig, net zo zorgvuldig als de steen die een vrouw in Kabul kan raken.

Janine Peek, Harmelen

Peukenprullenbak

Naar aanleiding van de column van Jasper van Kuijk over de peukenprullenbak: in Wenen heeft de gemeente daar een heel eenvoudige oplossing voor. Een soort blikje gemonteerd op de prullenbak, speciaal voor peuken. Je ziet geen peuk op straat. Overigens ook geen papier of ander afval. Er zijn genoeg prullenbakken zodat je daar niet, met je peuk in je hand, naar hoeft te zoeken.

Simone Hakhoff, Almere Haven

Toeristenbelasting

Amsterdam is vol. Ik zeg het maar even. Inmiddels is niet alleen het centrum klein Venetië, maar ook de omliggende stadsdelen zijn bomvol met hordes toeristen. Ze lopen in de weg, drinken uit plastic, maken herrie (leuk zo’n fietsbel: tring, tring, tring) en laten vuil achter.

Ze brengen alleen maar geld in het laatje van grote bedrijven zoals Nutellawinkels, Starbucks en grote horecamachten. Oja, en natuurlijk het Rijksmuseum.

Er is maar één oplossing: stop onmiddellijk met de vergunningen voor de bouw van hotels en verhoog de toeristenbelasting drastisch.

Vera de Nijs, Amsterdam

Slachthuizen (1)

Vol afgrijzen lees ik voor de zoveelste keer een artikel over hoe het er in de Nederlandse slachthuizen aan toe gaat.

Vooral de reactie van organisaties in de vleessector vind ik weerzinwekkend: weer wordt weggekeken van de barbaarse vleesindustrie die alleen maar draait om geld verdienen.

Ik stel voor webcams op te hangen in elk slachthuis zodat de consument mee kan kijken en zelf oordeelt of ze nog mee wil werken aan deze agro-industriële wanpraktijk.

AnneMarie van Schoonderwalt, ‘s-Hertogenbosch

Slachthuizen (2)

De Centrale Organisatie voor de Vleessector, de COV, herkent het geschetste beeld van de misstanden in haar slachterijen niet. Dat leest als een ontkenning, waar het een verontschuldiging zou moeten zijn. Als je op straat een vriend of kennis te laat opmerkt, dan zeg je: ‘Sorry, ik had je niet herkend.’ Je geeft toe dat je beter had moeten opletten. Omdat de COV pretendeert alles zo goed in beeld te hebben, zou zij moeten zeggen: ‘Sorry, we herkenden de misstanden in onze slachterijen niet. We zijn heel blij met de aangedragen informatie en gaan er vandaag nog mee aan de slag om ze definitief uit de wereld te helpen.’

Wim Westera, Leersum