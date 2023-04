Er was nooit een betere tijd om man te zijn

Lieve jongens, beste mannen,

In deze krant las ik dat jullie het moeilijk hebben. Jarenlang, misschien wel gedurende de hele geschiedenis van de mensheid, was het heel gemakkelijk om man te zijn. Tot een jaar of tien geleden. Toen begon de lading te schuiven. Zal je altijd zien! Wat een lullige timing. Begin je net je babyvet kwijt te raken, sta je klaar het mannetje te spelen en de lakens uit te delen, blijkt het spel opeens veranderd. Stoer doen? Misschien kwamen jullie vaders er nog mee weg (hoewel die hoogstwaarschijnlijk ook al sulletjes waren die met een schort om de afwas deden), maar voor jullie is het speelkwartier over voor het goed en wel is begonnen.

Haro Kraak en Loes Reijmer spraken in een fijn stuk met jongens in Brabant die zich aangetrokken voelen door übermacho en griezel Andrew Tate. Een man met heel veel dure horloges en sportauto’s, die vrouwen als minderwaardige schepsels behandelt. Alles uit naam van de mannelijkheid. En, o ja, hij wordt ook verdacht van vrouwenhandel en verkrachting.

De jongens vinden Tate motiverend omdat hij ze aanspoort iets van het leven te maken door te sporten, niet op de bank te hangen, veel geld te verdienen en niet te veel aandacht aan school te besteden. Ook komt hij op voor traditionele rollenpatronen. Zo zegt een van de jongens: ‘ik vind dat een man man moet zijn. Wie gaat er anders straks de huizen bouwen? Je hebt mannen gewoon nodig in de maatschappij. Wie heeft de telefoon uitgevonden? Wie heeft de stoel uitgevonden? Dat zijn allemaal mannen.’

Ook seksueel staat de vrouw onder de man: ‘ik denk dat de meeste mannen vrouwen als een object zien. Iets wat ze voor even kunnen gebruiken. Mannen hebben een hogere status, ze zijn dominanter en hebben meer geld.’ Een vrouw moet daarom ook een lagere bodycount (minder sekspartners) hebben gehad dan haar man. Als man moet je ‘met pijn om kunnen gaan, niet janken, en iets van je leven maken’.

Collega Elma Drayer heeft het stuk ook gelezen en is het met jullie eens. Het lijkt haar helemaal niet leuk om nu man te zijn. Je krijgt voortdurend ingepeperd dat je fout bent. Mij is dat nooit zo opgevallen, maar als zowel Elma als de Brabantse jongens het zeggen, dan zal er wel iets aan de hand zijn.

Maar jongens, zou het, ook niet fijn kunnen zijn als de dingen veranderen? Dat oude manbeeld dat Tate wanhopig overeind wil houden was voor de meesten van ons toch ook niet prettig? Al die verwachtingen: dat eeuwige stoer doen terwijl je onzeker bent, dat niet janken, dat dominant zijn terwijl je je niet zo voelt. Die stomme auto’s en horloges, dat domme inhoudsloze bezit? Who fucking cares? Ik had gewild dat ik in deze tijd puber was. Dat ik meer van mijn onzekerheid had kunnen laten zien en dat ik niet altijd het initiatief hoefde te nemen om een meisje te versieren. Dat was hartstikke eng.

Trouwens jongens, het is veel gezelliger om een beetje gelijkwaardig te zijn in een relatie. Dat zorgt voor leukere seks, betere gesprekken en meer lol. Ik weet zeker dat heel veel jongens in Brabant en elders dolblij zijn dat een man geen man meer hoeft te zijn.