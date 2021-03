Er was een omweg van 6.000 kilometer voor nodig, maar ik was terug in Irak. Op tijd voor de paus

Paus Franciscus op het vliegveld van Bagdad, aan het eind van zijn bezoek aan Irak. Beeld AFP

‘Je vergist je’, zei de man van het reisbureau in Erbil, de hoofdstad van de Koerdische regio in Irak. ‘Je bent nu in Irak. Het is al vrijdag. Dus je kunt niet voor dinsdag een vlucht boeken van Duitsland naar Irak.’

Het was toch echt waar. Onlangs was ik in Irak. Covid-19 en reisbeperkingen ten spijt reisde ik duizenden kilometers door de lucht en over land, alleen om drie dagen later te kunnen terugkeren naar precies datzelfde Irak.

De Koerdische regio van Irak, waar ik verzeild raakte na een bezoek aan Syrië, geeft visa on arrival. Maar met dat visum ben je helaas niet welkom in de rest van Irak. De paus kwam op bezoek in Irak. Ik wilde naar de hoofdstad Bagdad en naar Ur, waar de paus de geboorteplaats van Abraham zou bezoeken.

Daarvoor had ik een echt, Iraaks visum nodig. Die zijn voor journalisten lastig te krijgen, zeker in coronatijden en zelfs als de paus langskomt. De Iraakse ambassade in Den Haag wilde er eentje voor me achterhouden. Maar dan moest ik het persoonlijk komen ophalen.

In Den Haag.

Soms weet je dat je een krankzinnig beroep hebt. Dit was zo’n moment. Vanuit Erbil, de hoofdstad van Iraaks Koerdistan, kun je alleen naar Nederland vliegen via ingewikkelde overstapconstructies. Dan zou ik nooit op tijd zijn voor het bezoek van de paus.

Naar Duitsland zijn wel rechtstreekse vluchten. Ik boekte er eentje naar Düsseldorf met de mij onbekende Iraakse maatschappij Ur Airlines. Als die boven Europa mag vliegen, is het een betrouwbare maatschappij, hield ik mezelf voor.

Volgende stap: de pcr-test, die tegenwoordig verplicht is om waar dan ook naartoe te reizen. ‘Wilt u een echte test of alleen een certificaat dat u negatief getest bent?’, vroegen ze bij het ziekenhuis in Erbil. ‘Alleen het certificaat is goedkoper.’

Ik wilde toch liever de echte test.

Aan boord van Ur Airlines bleek corona geen thema. Toen de verlichting van het teken ‘stoelriemen vast’ uitging, deden veel passagiers ook hun mondkapje af.

Vanuit Düsseldorf reed ik in een huurauto naar Nederland. Door naar de volgende pcr-test. In Nederland zijn reizigers niet welkom bij de GGD. Ze moeten naar commerciële teststraten. Op zondag en met spoed betaalde ik het niet misselijke bedrag van 219 euro. Hier was geen goedkopere optie om alleen een certificaat te kopen.

72 uur na aankomst, inmiddels in bezit van het felbegeerde Iraakse visum, reed ik terug naar Duitsland. Het vliegtuig naar Bagdad maakte een tussenlanding in Erbil, waar ik deze reis was begonnen. De hoofdpijn die ik voelde opkomen, zou dagenlang niet meer weggaan.

Op het vliegveld van Bagdad wachtte een teleurstelling. ‘We willen jou hier niet’, zei een besnorde man in een drabbig groen uniform. ‘Jij komt uit Duitsland. Daar hebben ze andere corona dan wij. Het maakt niet uit dat je een visum hebt, jij gaat weg.’ Uiteindelijk mocht ik toch het land in. Er was een omweg voor nodig geweest van ruim 6.000 kilometer, maar ik was terug in Irak. Op tijd voor de paus.

Deze week maakte de Iraakse overheid bekend dat ze het voorbeeld van de Koerden gaan volgen. Westerse bezoekers, onder wie Nederlanders, komen voortaan in aanmerking voor een visum bij aankomst. Een historisch besluit. Ik hoop dat de besnorde mannen in groene pakken op het vliegveld van Bagdad er ook een boodschap aan hebben.