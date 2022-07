Er waren duizend kindergraven voor nodig om de kerk ook in Canada tot diep berouw te bewegen

Wie de conduitestaat van de katholieke kerk naast het evangelie houdt, kan wel excuses blijven maken. Ook in Canada heeft de paus de stap nu gezet.

Excuses maken: paus Franciscus is er inmiddels zeer bedreven in. Excuses voor de zonden van de katholieke kerk in Mexico bij de evangelisatie van het land, excuses voor de misdaden tegen de inheemse bevolking van Bolivia, excuses voor het kindermisbruik door priesters in de Chileense kerk, excuses voor misbruik van minderjarige jongens in Spanje.

De lijst is verre van compleet en deze week kwam er dan ook zijn ‘nederige smeekbede om vergiffenis’ bij aan de Inuit en de Métis in Canada, wegens het systematische misbruik van 150 duizend inheemse kinderen.

Er zat ook niets anders op. Wie tot zich wil laten doordringen hoe ver belangrijke delen van de katholieke kerk tot in het vrij recente verleden waren afgedreven van het evangelie, hoeft zich maar even te verdiepen in de geschiedenis van de Canadese ‘residential schools’.

Van 1883 tot 1996 werden kinderen van inheemse volkeren op 139 van deze instituten met harde hand gedwongen zich als witte mensen te gedragen. Ze werden bekeerd tot het christendom, leerden het alfabet en werden als onbetaalde werkkrachten uitgeleend aan boerenbedrijven. Het beleid was gericht op assimilatie. Hun eigen taal en cultuur moesten ze vergeten. Naar schatting 150 duizend kinderen werden daarvoor bij hun ouders weggehaald.

Alsof dat nog niet erg genoeg was, waren er al honderd jaar geleden berichten over een wreed regime van lijfstraffen, ondervoeding, seksueel misbruik en mishandeling. Schrikbarend veel kinderen overleden. De Canadese overheid, de kerk (verantwoordelijk voor 75 procent van de internaten) en de meeste Canadezen reageerden decennialang met desinteresse en onverschilligheid. Pas deze eeuw daalde het inzicht in dat zich een tragedie heeft voltrokken.

De vondst van meer dan duizend ongemarkeerde graven in de buurt van voormalige internaten gaf vorig jaar de beslissende aanzet tot de golf van maatschappelijke ontzetting die ook de paus nu op de knieën heeft gedwongen in een poging schoon schip te maken: ‘Wat ons christelijk geloof ons vertelt, is dat dit een rampzalige fout was.’

Daarmee is het leed niet ongedaan gemaakt, maar de waarderende reacties vanuit de getroffen gemeenschappen bieden toch enige hoop dat de erkenning van hun verdriet tenminste bijdraagt aan de verwerking. De tientallen miljarden euro’s schadevergoeding die de Canadese overheid in 2019 al uittrok, doen hopelijk de rest.