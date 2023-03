Er stierf afgelopen week veel no-nonsense, wat het extra verdrietig maakte

Het was de week van het sterven. Er stierf veel no-nonsense, wat het extra verdrietig maakte. Eerst stierf Beatrijs Ritsema (69), toen stierf Wim de Bie (83) en tussendoor stierf ook de schaakrubriek van de Volkskrant. De eerste twee werden uitgeluid met redactioneel ceremonieel, de laatste werd zonder een bedankje aan de maker na veertig jaar overboord gegooid. Ongetwijfeld krijgen we voortaan van die melige sfeerverhalen à la The Queen’s Gambit, waar de echte schaker niet op zit te wachten. Sportredacties hebben altijd moeite dat te begrijpen.

Beatrijs had op voorspraak van Renate Rubinstein in 1983 een column gekregen in NRC Handelsblad. Een van haar stukjes heette ‘Ware Jacob’ en ging erover hoe je als vrouw de liefde tegemoet moet treden. Er werd hoofdzakelijk in afgeraden: word nooit verliefd op uw tennis- of skileraar, begin nooit iets met uw baas, personen die u kent uit het café zijn ongeschikt, ga niet in zee met de man van uw vriendin, keer nooit terug naar een oude minnaar, enzovoort. De column eindigde aldus: ‘Al het voorgaande gaat niet meer op, wanneer u meent met de ware Jacob van doen te hebben. In dat geval moet u zich geen muizenissen in het hoofd halen maar snel en koelbloedig uw slag slaan.’

Dat stukje sprak me aan en ik schreef een soortgelijke versie, maar nu bezien vanuit de man. Die kwam ook in de NRC en niet veel later werd het zelfs op geschept papier uitgegeven als een klein boekje. Door Beatrijs is het dus allemaal begonnen en als zij er niet was geweest, stond ik nu niet op deze plek.

Al in ‘Ware Jacob’ was de raadgeefster in Beatrijs zichtbaar. Ik heb altijd gedacht dat zij bij Trouw enigszins verdwaald was, omdat deze ooit zo protestantse krant geneigd was mee te lopen in de fanfare van het spirituele, maar alras bleek dat haar no-nonsense-aanpak waarin al het modieuze vreemd was, het bij Trouw juist heel goed deed. Haar rubriek over moderne manieren werd geliefder dan zijzelf moet hebben beseft. Ik hoorde dat op haar begrafenis honderden trouwe Trouw-lezers en lezeressen aanwezig wilden zijn.

Het verhaal ‘Ware Jacob’ staat in de bundel Kijk uit, achter je! Haar taal klinkt helder en duidelijk. Ik ken weinig schrijvers zoals zij, die heel precies over zichzelf kunnen schrijven, zonder ook maar één privédetail over hun eigen leven te onthullen. Als je die bundel – en andere bundels – leest, weet je alles over haar, maar tegelijkertijd weet je ook niets. Mannen observeert zij scherp (en mild), maar aan haar eigen man wordt geen letter besteed. Dat is een techniek die door maar weinig columnisten wordt toegepast, maar juist daarom heeft zij zo lang kunnen schrijven over de wonderlijke manieren van de mens in het algemeen en over die van de Trouw-lezer in het bijzonder.

Wim de Bie kende ik alleen uit de verte. Hij was net zo verlegen als zijn kompaan Kees van Kooten, maar anders. Met Wim kon je uiteindelijk een gewoon gesprek voeren, terwijl Kees al een zijstraat in sprintte als hij je zag aankomen, zoals treffend is beschreven door Martin Bril. Zonder Kees en Wim zou het leven voor mijn generatie niet hetzelfde zijn geweest.

Mijn favoriete De Bie-personage is het kruidenvrouwtje Berendien uit Wisp. In de coronatijd heb ik heel wat Berendienen zien langskomen, sommigen zelfs vermomd als arts of als een andersoortige deskundige. In die tijd leek zelfs de president van de Verenigde Staten op Berendien. Ook de ethica Mémien Holboog kon op mijn instemming rekenen. Ik zag in haar altijd Heleen Dupuis, voormalig senator van VVD, maar dat is misschien een onrechtvaardige toeschrijving.

Een keer heb ik eens een briefje van Wim de Bie mogen ontvangen. In een stukje had ik geschreven dat afscheid nemen van een geliefde mij altijd minder moeite kost dan het weerzien. Bij het afscheid geef je een vluchtige kus en zwaai je iemand uit, tot die in de slurf naar het vliegtuig verdwijnt. Maar het weerzien is veel ingewikkelder. Je staat wat doelloos te wachten en ineens staat je geliefde voor je. Je hebt haar een tijd niet gezien en je wilt haar kussen, maar waar zit haar mond ook alweer? Een moment van totale onhandigheid. Even is je eigen vrouw een vreemde en als je straks met haar in bed ligt, lijkt het alsof je met je eigen vrouw vreemdgaat. Even.

De Bie schreef dat hij zich in deze beschrijving had herkend. Toevallig kwam ik hem een paar weken later tegen. Hij demonstreerde hoe je moest kussen, maar hield er gegeneerd mee op. Toch had ik in dat korte moment gezien wat voor een geweldige acteur hij was.