Er staat te veel op het spel om dit politieke spelletje te blijven spelen

In slow motion zagen we de afgelopen maanden de politieke trein voor onze ogen ontsporen. Het startsein werd in maart gegeven door de politieke blunder van Kajsa Ollongren. Mark Rutte kwam bijna ten val maar kon nog net op tijd de overstap maken. Maar ondanks meerdere wissels zijn we na een halfjaar verkennen nog geen station verder gekomen.

De partijen proberen de aansluiting nog wel te vinden, maar het vertrouwen in de politiek is volledig op zijn retour. De toeslagenaffaire. Het klimaatbeleid. De vastgeroeste woningmarkt. De aanpak van de coronacrisis. Het is het dwaalspoor waar we op beland zijn, waardoor het beeld van Nederland volledig omsloeg. We waren geen land waar weinig misging, omdat we de zaakjes zo goed op orde hadden. We hadden de zaakjes zo goed op orde, juist omdat er zo weinig misging.

Eigen boezem

Voor we met het belerende vingertje wijzen, moeten we eerst de hand in eigen boezem steken. De kiezer staat immers aan de basis van de problemen die ze bekritiseert.

We stelden onze buik vol te hebben van het gebrek aan inhoud, om vervolgens te smullen van incidentenpolitiek. We keken op het puntje van onze stoel naar hoe Thierry Baudets vleugel de Tweede Kamer in werd getild, maar zapten vervolgens snel weg zodra er nieuwe wetten doorheen werden geloodst. We klaagden dat politici niet bouwden wat we nodig hadden, om vervolgens ons stemgedrag te laten leiden door de angst te verliezen wat er is. In tijden van voorspoed wilden we vooral het bestaande in stand houden. Dus verkozen we politici om op de tent te passen die ze zelf nooit hadden kunnen opbouwen.

Zo werden we Europees koploper budgetdiscipline, maar is er nog altijd geen nieuw belastingstelsel. Hebben we al drie jaar het best beoordeelde pensioensysteem, maar laat de daadwerkelijke hervorming ervan al jaren op zich wachten. Worden we geprezen om onze energievoorziening, maar zijn we het slechtste jongetje van de klas als het aankomt op de duurzame opwekking ervan.

Vaasje

Kortom, we teerden op de successen van gisteren zonder aan morgen te werken. Dat krijg je met een premier die Nederland ziet als een breekbaar ‘vaasje’. Aan een vaasje hoef je immers niets te doen, enkel te zorgen dat het heel blijft. Dan is visie zoiets als een olifant in de porseleinkast.

Het feit dat we zelfs in deze tijd een formatie niet op de rails kunnen krijgen, is voor mij het bewijs dat we het spoor volledig bijster zijn. Het station van verkennen zijn we inmiddels wel gepasseerd. Het is de hoogste tijd om met nieuwe verkiezingen de wissel om te zetten.

Om dan niet langer te stemmen op carrière-politici, maar op hen die hun strepen al eerder in een ‘functie elders’ hebben verdiend. We kunnen dit politieke spelletje namelijk niet nog langer blijven spelen. Daarvoor staat er te veel op het spel. Met Groep Omtzigt, die op basis van de peilingen op 25 zetels staat, lijkt de kiezer in ieder geval één ding door te hebben: om een trein op de rails te houden heb je dwarsliggers nodig.

Jona van Loenen is hoofd research bij een fintechonderneming. Hij is in september gastcolumnist op volkskrant.nl/opinie.