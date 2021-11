Er school iets weldadigs in de rug die de minister Baudet toekeerde

De ironie ontgaat me niet. Betogen dat iemand genegeerd moet worden en tegelijkertijd een stukje over hem schrijven: een beetje potsierlijk is het wel. Eigenlijk vind ik het ook niet. De leugens, de complottheorieën, het gegoochel met misleidende grafieken, het moet allemaal geadresseerd en ontkracht worden.

En toch school er iets weldadigs in de rug die de minister van Volksgezondheid deze week Thierry Baudet toekeerde in de Tweede Kamer.

De rug was de erkenning van het feit dat we hier niet met een normale politieke partij te maken hebben, maar met een radicaliseringsmachine die Nederland schade toebrengt. Een #selfcare-moment voor de ministeriële geest, zou je kunnen zeggen. Alsof Hugo de Jonge de badkamerdeur op slot deed, het volume van de Ambient Soundscapes-playlist op Spotify voluit draaide en eens lekker zijn bakkebaarden begon te balsemen, de dreinende, manipulatieve kleuter die zich aan de andere kant van de deur bevond even op mute.

Of het werkt, weet ik niet. Forum voor Democratie serveerde de beelden direct uit op sociale media, aanhangers van de partij vonden de houding van de minister stuitend, arrogant, ongemanierd. Maar ja, die hoefde je toch al niet meer te overtuigen. In een democratie moet je altijd in gesprek blijven, zeggen rationele figuren dan. Dat klinkt inderdaad verstandig, maar heeft het gesprek de afgelopen jaren ook iets opgeleverd?

‘Een complotdenker in de Tweede Kamer? In 2020 kan het’, schreef ik nog maar een jaar geleden. Dat ging over het bezoek van rapper Lange Frans aan Wybren van Haga, destijds nog fier Forum-lid. Voor de duidelijkheid: de complotdenker was de rapper, alleen al het feit dat hij met alle egards werd ontvangen in de Tweede Kamer vond ik schokkend. Inmiddels is Forum zelf omgekat tot een heuse complotpartij. Een die het wantrouwen voedt en daarmee het sociaal weefsel aantast, die mensen bang maakt voor vaccinaties en er zo aan bijdraagt dat ze in het ziekenhuis belanden, een partij die zonder scrupules haat jegens bestuurders aanwakkert. Donderdagavond plaatste Baudet op Instagram een filmpje waarin de woorden ‘Look, vaccines kill people’ over foto’s van Hugo de Jonge waren geplakt, een nauwelijks verhulde oproep tot intimidatie van de minister – of erger.

Het probleem is: de instituties weten er geen raad mee. ‘Meneer Baudet’, maande Kamervoorzitter Vera Bergkamp de Forum-leider deze week. ‘Het is de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, níét Hugo’ – alsof het grootste probleem is dat hij de minister consequent met diens voornaam aanspreekt. Het grotere verhaal ontbreekt. Wat moet je met een partij die zich zo buiten de orde plaatst?

Die machteloosheid zie je ook bij de toetreding van Ongehoord Nederland tot het publieke bestel. Ambtenaren die de minister moesten adviseren maakten zich zorgen over desinformatie, over ‘selectief en onjuist informeren’, ‘mogelijk zelfs met politieke motieven’, bleek uit een reconstructie van NRC. Ze vreesden dat ON de publieke omroep van binnenuit schade zou toebrengen, en tóch kregen Arnold Karskens en co. groen licht. De toelatingstoets bood simpelweg te weinig handvatten om de omroep te kunnen weren.

Deze week onthulde dezelfde krant dat de voorzitter van de raad van toezicht van ON een extreem-rechtse denktank leidt die antisemitische teksten verspreidt. En toen hij opstapte vanwege ‘de controverse rond zijn persoon’, werd hij opgevolgd door een uitgesproken moslimhater. Niettemin gewoon vanaf 1 januari op uw beeldbuis: omroep Ongehoord Nederland.

Uw geluid mag er zijn, krijgen zogenaamd ongehoorden al twee decennia te horen. En nu vreten hun messiassen de instituties van binnenuit aan. Bij gebrek aan een goed antwoord voelt een gekromde rug kennelijk al daadkrachtig.