Er schijnen nu biljoenen jonge mensen te zijn die zich willen kleden als een grootmoeder op het strand

Mijn dochter heeft me al een tijd geleden uitgelegd wat ‘een aesthetic’ is. Dit gebeurde, ik weet het nog goed, begin-pandemie, toen ze tegen me zei dat ze graag een slaapkamer wilde die deels beige, deels gedekt groen geschilderd was. Dit was, deelde ze me mee, ‘een aesthetic’.

De aesthetics haalt ze van TikTok, en kennelijk kanaliseert ze die naar mij, want zij loopt al een tijdje rond in heel wijde kleren, en ik inmiddels ook, en nu lees ik op internet dat dat een aesthetic is, een hele grote aesthetic zelfs, en die heeft ook een naam. Coastal Grandmother.

Strandgrootmoeder. Grootmoeder op het strand. Kustoma. Niet lekker te vertalen. Wel een heerlijke dracht.

Net als met alle dingen die groot worden via TikTok, schijnen er nu biljoenen jonge mensen te zijn die zich willen kleden als een grootmoeder op het strand, en niet alleen jonge mensen, ook oude mensen, want deze trend is tenslotte ooit begonnen bij de grootmoeders zelf.

Volgens een artikel op een Amerikaanse modesite kun je het beste gewoon even kijken naar wat Oprah in haar vrije tijd draagt, op zich geen grootmoeder, maar wel goed in deze aesthetic. De site legt het uit. Een ruime witte blouse, een spijkerbroek met rechte pijpen, een zonnehoed en een Le Creuset-braadpan.

Het handige aan deze aesthetic is dat je het allemaal al in huis hebt. Activiteiten die je erbij moet doen: zorgvuldig tuinieren en/of koele witte wijn drinken in de schaduw. Voor binnenshuis volstaat een katoenen badjas. Heeft ook iedereen.

Het andere handige is dat ik deze aesthetic al jaren bewonder. Hij is namelijk rechtstreeks doorgesijpeld uit de films van Nancy Meyers, die altijd verhalen vertelt over ontstellend rijke, oude, gevatte mensen die aan het strand wonen – denk aan Something’s Gotta Give, denk aan Diane Keaton in een witte broek. Die mensen lopen inderdaad de hele dag met een wijde blouse op het strand, met precies het goeie ruwharige hondje en een bucket hat op hun hoofd die nooit afwaait.

Op het moment dat ik dit schrijf, draag ik een extreem wijde spijkerbroek en een linnen blouse met blauwe streepjes. Dit is toevallig, maar ook weer niet, want ik kleed me dus al weken als een grootmoeder aan de kust.

Het enige nadeel is dat ik een te groot hoofd heb voor mijn bucket hat, zoals meer mensen. Ik bezit hem wel, crèmekleurig, rijke-oma-kleur, maar hij past feitelijk gezien niet om mijn hoofd. Hij staat als een hoge, domme dop op mijn kruin, en daar kun je onmogelijk mee langs het strand van Malibu paraderen. Het is een kwestie van wachten tot deze aesthetic ooit de aesthetic wordt en biljoenen mensen er precies zo willen bijlopen.