Er ramde iets tegen de linkerkant van mijn auto, of beter gezegd, ík ramde iets, of iemand

Het begon al te schemeren toen ik bij mijn auto aankwam.

Na vier jaar waarin we meer dan twintig agenda’s bij elkaar hadden moeten zien te krijgen en corona tot drie keer toe roet in het eten had gegooid, was het nu dan toch eindelijk gelukt om onze gezamenlijke vriendin Carlijn te herdenken. De borreltafel stond in een witgepleisterde herberg in een dorp met een beroemde Genadekapel, die in vromer tijden nog was bezocht door Godfried Bomans en Gerard Reve. Carlijns foto had op tafel gestaan, we hadden glazen omhooggehouden en verhalen verteld en daarna was het alweer snel over onszelf gegaan, zoals dat gaat.

In gedachten verzonken startte ik de wagen. Ik checkte mijn achteruitkijkspiegel, reed naar achter en toen weer naar voren, van de parkeerhaven af richting uitgang en dacht, grappig eigenlijk, hoe niemand deze middag een Baileys met ijs had besteld, iets wat we ons vier jaar eerder toch heilig hadden voorgenomen. Baileys, dat was háár drankje, steeds opnieuw door ons uitgeserveerd met de mythe dat je Baileys nooit met tonic moet mengen, want room en zuur, dat gaat klonteren en dan ontploft je bui-

BAM!

Er ramde iets tegen de linkerkant van mijn auto, of beter gezegd, ík ramde iets, iets of iemand. Ik keek snel opzij, zag alleen de kont van een andere auto. Wat erg, dacht ik met het hart in de keel, ik heb die geparkeerde auto aangereden. Een lange seconde gebeurde er helemaal niets. Toen sprak ik mezelf streng toe. Hup, die auto uit en de schade bekijken, en dan excuses maken, zeggen dat ik niet oplette, dat ik aan dingen dacht. Als er al iemand in die auto zit trouwens.

Nou, en óf er iemand in zat, daar kwam hij zijn autootje al uit. Een frisse knaap, jaar of 20, sportief, met een goeie kop haar, werkelijk knalblauwe ogen en een capuchontrui met daarop de tekst ‘gangster’, die evenwel niet kon verhullen dat hij denkelijk een gemoedelijke jeugd had genoten, een indruk die nog eens werd versterkt door zijn deemoedige openingszin: sorry mevrouw, sorry, hij had niet opgelet bij het naar achter rijden en net op dat moment kwam ik langs, nogmaals excuses.

Zijn schuld!

Ik knapte onmiddellijk op. ‘Geeft niks’, zei ik royaal, ‘kan gebeuren’, maar toen had ik de zijkant van mijn portier nog niet gezien. Even later stonden we te hannesen met een schadeformulier. Zijn handschrift was schools, als dat van een kind. ‘Het is Peugeot met een e voor de o’, wilde ik zeggen, maar ik hield me in.

Kentekennummer, polisnummer, groenekaartnummer, de zon ging ondertussen in een feestelijk perzikroze ten onder. Toen de hele puzzel was gelegd stond ons nog één opdracht te wachten, en dat was het schetsen van de aanrijdingssituatie tussen voertuig A en voertuig B in een speciaal daarvoor bestemd hokje met ruiten. Aan hem de eer. ‘Ik heb geen liniaal bij me’, zei die lieverd. Daarna tekende hij twee keurige autootjes en acht keurige wieltjes met de rijrichting van oost naar west in keurige pijltjes erbij. Tussendoor blies hij achteloos een donkere wimper van het papier weg, nou ja, hij had er genoeg. ‘Misschien moeten we ook nog een explosietekentje zetten op het punt van de inslag’, grapte ik. Hij lachte beleefd.

Toen alles was afgerond namen we afscheid, de verzekering zou de rest doen en hij zou zijn broer vragen zijn trekhaak weer recht te zetten, no problemo. Even later reed ik tevreden naar huis, vrolijk zelfs.

Ik denk dat Reve het wel had begrepen.