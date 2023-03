Er mag best iets misgaan bij de Oscars

Wekelijks neemt Bor Beekman, Robert van Gijssel, Merlijn Kerkhof, Anna van Leeuwen of Herien Wensink stelling in de wereld van film, ­muziek, theater of beeldende kunst.

In het jaar na ‘de klap’ is men een beetje nerveus op het kantoor van de Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Het 95ste Oscargala moet wél ordentelijk en waardig verlopen.

‘We hebben veel scenario’s doorgenomen’, zei Academy-ceo Bill Kramer in Time Magazine. ‘Dus nu hopen we voorbereid te zijn op alles wat we niet verwachten, maar waar we wel rekening mee houden mocht het gebeuren.’

Tijdens de uitreiking staat een speciaal ‘crisisteam’ klaar, achter de schermen. ‘Dat is voor het eerst.’

Op welke onverwachte situaties precies getraind is, bleef onbenoemd.

Will Smith vormt in elk geval geen gevaar: pas in 2032 is de geschorste ster weer welkom op het gala. Kleine kans dat Cate Blanchett en Michelle Yeoh zondag ineens het podium bestormen en om zich heen beginnen te slaan. Maar ja, dat is het kenmerk van het onvoorziene: je kan het niet voorzien. Het blijven sterren, emotionele wezens. Dus toch maar rekening mee houden. Daarom, legde de Academy-baas uit, is dit keer gekozen voor host Jimmy Kimmel: ‘Hij is grappig, hij is respectvol en zijn randjes zijn niet te scherp – ik denk dat de mensen in de zaal zich heel veilig zullen voelen.’

Kimmel was ook host bij de voorlaatste keer dat de Oscars in opspraak raakten, toen de Academy-accountant de enveloppen verwisselde. De presentator struinde verloren rond, terwijl de producent van La La Land, die plots toch níet won, de microfoon greep en de avond poogde te redden. Geen tien crisisteams hadden dat beter gedaan.

De historische oogst aan ‘Oscar-controverses’ is rijk en gevarieerd: van die ene (mannelijke) streaker in 1974 tot het #OscarsSoWhite-protest in 2016, waarna de Academy het ledenbestand – eindelijk eens – drastisch verfriste. En ook met de juiste envelop wordt er weleens een verkeerde film bekroond: Crash, Green Book. Beschadigend voor de status van het beeldje was het allemaal nooit. Iedereen wil winnen, nog steeds.

Het grootste – wel voorziene – hoofdpijndossier van deze uitreiking is de nominatie van Andrea Riseborough voor To Leslie. ‘Maffia-achtig’ tot stand gekomen, kopte The Hollywood Reporter, dat jaarlijks de ‘bruut-eerlijke’ stemoverwegingen van anonieme Academy-leden publiceert. Het pr-team van het vooraf kansloos geachte kleinschalige drama To Leslie zette allerlei collega-sterren (onder anderen Gwyneth Paltrow en Kate Winslet) in om Riseboroughs rol te bejubelen op sociale media. Vriendjespolitiek, klaagde regisseur Gina Prince-Bythewood: het zou háár hoofdrolspeler Viola Davis (The Woman King) hebben beroofd van een eerlijke kans. De zaak werd ‘onderzocht’ door de Academy, maar Riseborough mocht haar nominatie behouden.

Hopelijk heeft de 41-jarige Engelse actrice toch een fijne avond, zondag in Los Angeles. Ze zal, vermoedelijk als eerste genomineerde ooit, opgelucht ademhalen als blijkt dat ze níét heeft gewonnen.