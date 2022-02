Er komt een nieuwe linkse partij, zegt deze geroyeerde SP-prominent

Erik Meijer (77) is een man van stavast. Stavast op links. Was in een grijs verleden bij de jeugdbeweging van de PvdA, vertrok daar eind jaren vijftig toen ‘de linkervleugel werd opgeruimd’, werd bestuurder bij de PSP en later bij GroenLinks, zag iedereen de socialistische principes verkwanselen en werd in 1996 op het SP-congres ontvangen als een verloren ziel die thuiskwam. Hij was partijbestuurder en tien jaar europarlementariër voor de SP, later ook Eerste Kamerlid.

De wandelende encyclopedie wordt hij genoemd. Armen over elkaar op tafel, pet op het hoofd, papieren onder handbereik al zal hij er geen blik in werpen – Meijer kan uren vertellen over de rijke geschiedenis van links Nederland. Een geschiedenis waaraan hij mede richting gaf. En hoopt te geven, maar daarover later meer.

We hebben afgesproken in het voormalige SP-kantoor in het Oude Westen van Rotterdam. De ruimte is onder gemor van de SP overgenomen door Socialisten 010, de lokale afsplitsing. Afgelopen weekeinde verzamelden zich hier zo’n zestig mensen om naar lijsttrekker Arno van der Veen te luisteren. Het katheder staat er nog, verder is het een kale boel op wat stoelen, kamerplanten en koffiekopjes na.

Erik Meijer vindt de SP een klokkenluidersbedrijf. Beeld aj

Op 2 februari kreeg Meijer een brief, in drie zinnen werd meegedeeld dat zijn lidmaatschap van de SP was stopgezet. Een royement, zogezegd. Nog dezelfde dag stuurde Meijer een brief terug. De eerste zinnen. ‘Dank voor je brief d.d. 1-2-2022. Ik zal tegen deze uitschrijving niet in beroep gaan.’

Tot 2 februari was Meijer een prominent SP’er. Je zou hem – met voormalig Kamerlid Ronald van Raak – partijhistoricus kunnen noemen. Toen Arnoud Hoekstra in 2019 Europees lijsttrekker werd, zocht hij Meijer op. ‘Twee sessies van samen zes uur, bij mij thuis.’ Dezelfde Hoekstra, inmiddels partijsecretaris, ondertekende de brief met het royement. Geen bedankje, niks. Van fractieleider Lilian Marijnissen kreeg hij later nog wel een persoonlijk mailtje.

Zolderkamercommunisten

Je zou Meijer nevenschade van de zolderkamercommunisten kunnen noemen, maar dat doet hem tekort. Het was zijn eigen keus op de lijst van Socialisten 010 voor de gemeenteraadsverkiezingen te komen, net als veel andere actieve SP’ers in Rotterdam; ook in andere steden willen geroyeerde SP’ers met een nieuwe partij door. Meijer wist dat hij daarmee zijn lot bezegelde: de SP staat geen dubbellidmaatschappen toe.

Meijer wil graag uitleggen wat er op links aan de hand is. Daar hoort geografie bij. Voor hem zijn er twee SP’s. Die van de Randstad plus Groningen en voormalige veenkoloniën. En die van voormalig katholiek Brabant en Limburg. ‘Die zuidelijke stroming ontstond uit belangenbehartiging: misstanden aanpakken. Dat zie je nog steeds: kerstpakketten voor toeslagenouders, bloembollen tegen gaswinning. Geen ideologie of lange termijnvisie, maar het hier en nu.’ Een bijzondere partij, zoals een door Van Raak geschreven brochure heet, voor een eigen groep mensen.

Streven naar een socialistische samenleving.

Meijer noemt het een klokkenluidersbedrijf. Aan de bel trekken waar het misgaat, mensen die wanhopig zijn een korte termijn perspectief bieden. Goed werk, vindt hij. Maar wel wat anders dan streven naar een socialistische samenleving, naar een andere verdeling van productiemiddelen en bezit. Samen met partijen en groeperingen waarmee je verwant bent. Een streven dat PvdA en GL opgaven.

De zuidelijke lijn, zegt Meijer, is dominant bij de partijleiding. Wat hij daar tegenover wilde zetten: ’Een SP die krachten mobiliseert voor een sterke linkse inbreng in de regering.’

Gewapende volksmilities

Zo kan het gebeuren dat Erik Meijer, die met communisme niks heeft en vooral ook sociaal-democraat is, in een kamp komt met de mensen van Communistisch Platform (CP), geroyeerd omdat ze geen afstand wilden doen van het idee van gewapende volksmilities. Inmiddels wordt met SP-afvalligen uit Utrecht, Amsterdam en andere steden overlegd over een nieuwe linkse landelijke partij, ook via de site socialisten.org. ‘Ik wil daar aan meebouwen’, zegt Meijer. Zonder rancune, zo’n nieuwe partij moet ook met de SP samenwerken.

Meijer is een nauwgezet mens. In een mail komt hij terug op mijn vraag naar gewelddadige opvattingen, onlangs in het pamflet Kompas door CP nog eens aangescherpt. ‘Dit soort uitlatingen hoor ik al ruim zestig jaar onder links georganiseerde jongeren, vroeger ook bij de PvdA. Als ik er met hen over praat, bespeur ik absoluut geen gewelddadige voornemens.’