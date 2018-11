Er klopt iets niet aan de duurzaamheidscampagne van de Albert Heijn

Wat hebben AH Basic chocopinda’s (45% melkchocolade [suiker, cacaomassa, volle melkpoeder, cacaoboter, emulgator (sojalecithine), 25% pinda suiker, emulgator (E476), glucosestroop, glansmiddel (bijenwas, carnaubawas, schellak), kleurstof (caroteen, E100, E120, E153, E163, E171), gemodificeerd aardappelzetmeel, aroma), de AH Basic megamergpijpjes met 35% imitatiemarsepein (suiker, plantaardige olie (palm, raap, zonnebloem, shea), glucose-fructosestroop, scharrelei, sapconcentraat (appel, 0,1% framboos), sojaboon, tarwebloem, voedingsvezel (inuline), dextrose, magere cacaopoeder, 1,5% frambozenpuree, kokosvet, tarwezetmeel, abrikozenpit, sojabloem, lactose, stabilisator (sorbitol [E420], glycerol [E422]), water, gemodificeerd maïszetmeel, emulgator (sojalecithine [E322], mono- en diglyceriden van vetzuren [E471], mono- en diglyceriden van vetzuren, veresterd met melkzuur [E472b], polyglycerolester van vetzuren [E475], esters van propaan-1,2-diol met vetzuren [E477], sorbitaantristearaat [E492]), rijsmiddel (kaliumtartraat [E336], difosfaat [E450], natriumcarbonaat [E500]), zout, geleermiddel (pectine [E440]), conserveermiddel (kaliumsorbaat [E202]), voedingszuur (citroenzuur [E330]), mageremelkpoeder, glucosestroop, verdikkingsmiddel (xanthaangom [E415]), natuurlijke aroma’s, vanillearoma, kleurend wortelconcentraat), de AH-achterham (72% varkensvleesª, water, zout, glucosestroop, dextrose, varkenseiwit, varkensgelatine, zuurteregelaar (natriumlactaat [E325], kaliumlactaat [E326]), aardappelzetmeel, stabilisator (carrageen [E407], difosfaat [E450], trifosfaat [E451], polyfosfaat [E452]), aroma, antioxidant (natriumascorbaat [E301]), gistextract, conserveermiddel (natriumnitriet [E250]), rookaroma), de AH melkbroodjes met chocolade (tarwebloem, suiker, scharrelei, raapolie, invertsuikerstroop, crème fraîche, cacaomassa, water, gist, tarwegluten, magere melkpoeder, zout, emulgator (sojalecithine, E471, E472e, E481), natuurlijk aroma, natuurlijk vanillearoma, melkeiwit, verdikkingsmiddel (johannesbroodpitmeel), kleurstof (caroteen), vanillearoma, melkvet, cacaoboter, volle melkpoeder, lactose, tarwezetmeel), Lipton ice tea green original (water, suiker, fructose, groene thee-extract⁽¹⁾(0,14%), voedingszuur ­(citroenzuur), aroma’s, zuurteregelaar (trinatriumcitraat), antioxidant (ascorbinezuur), zoetstof (steviolglycosiden), de Knorr wereldgerechten burritos (plantaardige oliën (zonnebloem, palm), suiker, tomatenpuree, ui 7,6%, paprikapoeder, aardappelzetmeel, zout, gistextract, cayennepeper, knoflookpoeder 1,9%, komijn, mineraalzout (kalium), peterselie, peper, koriander, aroma, peterseliewortel met elkaar gemeen?

Dat het allemaal ongezonde rommel is vol met suiker en dubieuze toevoegingen die je beter links kunt laten liggen? Klopt, maar dat is niet het antwoord waarnaar ik zocht. Dit zijn allemaal producten die, in het kader van de Doe maar lekker duurzaam-campagne die Albert Heijn samen met Unilever en de Postcodeloterij organiseert, in het zonnetje zijn gezet als duurzame voedingsmiddelen. In totaal mogen er 1.500 producten in deze supermarkt met het predicaat duurzaam prijken.

Gek genoeg zijn dat alleen maar producten van Unilever of Albert Heijn. Andere producten, zelfs met milieukeurmerken, zijn tijdens deze campagne opeens even niet duurzaam. Wie betaalt, bepaalt. Maar hoe duurzaam zijn die AH- en Unileverproducten dan? Niet zo heel erg. Zo zien we hierboven dat producten waarvan één ingrediënt duurzaam is (cacao bijvoorbeeld) als geheel duurzaam worden aangemerkt. Verder bestaat ‘de keuze bij Albert Heijn uit een assortiment van ruim 1.500 producten met een onafhankelijk duurzaamheidskeurmerk of met Unilevers duurzame landbouwprogramma’, oftewel: als Unilever iets zelf duurzaam noemt, zonder dat een onafhankelijke keurmerkinstantie er zijn zegen aan geeft, dan ís het duurzaam. Vreemd.

Albert Heijn heeft grote ambities met deze campagne: ‘Kiezen voor duurzamere producten is goed nieuws voor de wereld om ons heen. En een keuze die wij aanmoedigen, want duurzaam eten is een recept voor een betere wereld.’ Maar zijn deze burritokruiden, mergpijpjes en chocopinda’s een recept voor een betere wereld? I don’t think so. Doe maar lekker duurzaam? Doe maar niet.