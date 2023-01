Er kan niet genoeg kennis opgevijzeld worden

Maarten van Rossem tijdens een aflevering van de televisiequiz De Slimste Mens. Beeld ANP

Maarten van Rossum breekt een lans om het historisch besef op de scholen op te vijzelen. Dit naar aanleiding van de televisiequiz De Slimste mens en de vraag waar Bonifatius werd vermoord. De ‘jonge’ kandidaten wisten het alle drie niet.

Maar wat mij meer verbaasde, is dat Queeny Rajkowski (34), lid van de VVD en zittend in de Tweede Kamer, een antwoord van ‘5 graden’ gaf op de vraag van presentator Philip Freriks ( ‘Hoeveel mag volgens de afspraken de aarde maximaal opwarmen?’)

Er kan niet genoeg opgevijzeld worden .

Hans Fleer, Dronten

Schermtijd

‘Maar jij zit er zelf langer op dan wij’. Dit is het antwoord dat ik krijg van mijn beide zonen (14 en 15) als ik ze verwijt weer eens teveel tijd door te brengen op hun iPhone 14. Nu klopte hun antwoord die dag niet - zij hadden 3 uur schermtijd, ik 2 uur (iPhone X) - maar toch knaagde het. Opvoeden is toch ook het goede voorbeeld geven.

Mijn oplossing? Een telefoon waarmee je alleen kunt bellen. De online gekochte Nokia 3310 voldeed niet (69,91 euro; alleen met schroevendraaier te openen, dus beschadigd), de Light Phone (een stuk duurder, kosten 269,19 euro) wordt niet ondersteund door Vodafone, maar de Fysic FM-7500 (45 euro) voldoet prima. Bellen en berichten sturen, de rest doe ik op mijn iMac een keer per dag.

Met een duo-simkaart kan ik mijn beide toestellen afwisselend gebruiken. Handig als je Google Maps wil blijven gebruiken. Nu zit ik op 30 minuten schermtijd per dag, mijn zonen ‘slechts’ 2 uur. Misschien helpt het.

Joost Raessens, Amsterdam

Schermtijd (2)

Sommige ouders combineren het nuttige met het aangename. Zo zag ik onlangs een vader op zijn laptop een samenvatting maken van het opvoedboek en internationale bestseller Het boek waarvan je wilde dat je ouders het hadden gelezen van Philippa Perry. Zijn dochter zat ernaast op haar tablet de film Frozen te kijken. Het was een vredig tafereeltje.

Lijnie van Wijk, Meerssen

Laatbloeiers

We moeten niet alleen af van hoger, hoger, hoger willen, maar ook van snel, snel en nog sneller. Als alles meezit worden de kinderen van nu minimaal 100 jaar en hebben ze dus nog zeeën van tijd om uit te zoeken wat ze willen in het leven.

Waarom dan zo’n haast om snel te studeren, aan het werk te gaan, volwassen te worden en beter te willen presteren dan anderen? En dan? Blijven hangen in misschien wel een ‘bullshitjob’ tot je 71ste?

Het onderwijs moet volgens Marilse Eerkens onder meer rekening houden met laatbloeiers, dromers, traaglezers en speelse kinderen. En ouders zouden hun kinderen meer moeten begeleiden in het ‘mens worden’ in plaats van het focussen op goede cijfers. Ik willen toevoegen: word zelf een laatbloeier. Want als er iets is waar laatbloeiers in uitblinken, is het – soms met vallen en opstaan – de tijd nemen om te worden wie ze zijn.

De Duitse filosoof Nietzsche beweerde bijna anderhalve eeuw geleden al, dat wij alleen maar kunnen worden wie we zijn als we oprecht en authentiek durven te zijn. Ik zou zeggen: pak die kans.

Annemiek van Kessel, auteur van Beter laat dan nooit, Amsterdam

Overheid

Na het lezen van de column van Kustaw Bessems: ‘De onbetrouwbare overheid’ is geen mening meer, maar een feit, een definitie.

Wouter van Schaik, Noordwijk

Wunderkammer

Leuk de verzameling van Ramsey Nasr en de besprekingen daarvan. Niet zo heel lang geleden was er ook zo’n ras-verzamelaar die regelmatig met zijn dodobotjes in talkshows opdook: Boudewijn Büch. Ik ben z’n naam nog niet tegen gekomen, Niet erg hoor, maar wel: wat vergeten we snel.

Benne Holwerda, Groningen

Wolf

Het is een hardnekkige misvatting dat intelligentie gelijk met de evolutie toeneemt. De wolf is niet voor niets door onze voorouders uitgeroeid in dit kleine, ook toen al, dichtbevolkte land. Sprookjes zijn metaforen. We zijn nu zo ongeveer op het punt van: ‘Oma, wat heeft u grote oren’.

Tielke Engels, Tilburg