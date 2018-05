Er is weer werk aan de winkel voor de onbarmhartige dogmaridder kardinaal Eijk

Jorge Mario Bergoglio, Argentijn van Italiaanse komaf en beter bekend als paus Franciscus, heeft eind april gesproken met een homoseksuele Chileen, Juan Carlos Cruz. Dat was bekend, maar wat de paus precies tegen Cruz had gezegd niet. In El País onthulde Cruz zaterdag wat de paus hem had toevertrouwd: ‘God heeft je gemaakt zoals je bent en hij houdt van je zoals je bent.’

Oké. Je bent officieel de ‘Plaatsbekleder van Jezus Christus op aarde’. J.C. (Bethlehem, 0000 Jeruzalem 0033), grondlegger van het christendom, waarvan Eerste Pinksterdag weer het begin werd gevierd met dank aan de Heilige Geest. Jezus dus, die leerde dat je je naaste moest liefhebben als jezelf en God boven alles. Jezus was naar wordt beweerd de zoon van God en God is liefde (dit staat in de Bijbel google anders even op ‘Bijbel’).

Dus zo bijzonder is het niet, zou je zeggen, dat de paus tegen iemand zegt dat God van hem houdt zoals hij is: man, homo. Misschien was Jezus zelf wel gay, met die stoere discipelen van ’m, dus wat zou het ook.

Maar zo was het dus niet. Wat de paus zou hebben gezegd was wereldnieuws. ‘God Made You This Way’ Pope Is Said to Have Told Gay Man (New York Times), Pope Francis tells gay man ‘God made you like this’ (Guardian), ‘Dios te hizo así, Dios te ama así’, dice hombre gay que le dijo Francisco (CNN), Il Papa mi ha detto: ‘Dio ti ha fatto così e ti ama’ (Il Messaggero); Paus tegen homoseksuele man: ‘God heeft je zo gemaakt en houdt zo van je’ (de Volkskrant).

Bergoglio had Juan Carlos Cruz in januari van dit jaar nog van laster beschuldigd. Cruz zei in zijn jeugd te zijn misbruikt door een priester en beschuldigde een Chileense bisschop ervan dat deze dat wist, maar onder de pet had gehouden. Na onderzoek door het Vaticaan bleek het helemaal geen laster. Afgelopen weekend boden de 34 Chileense bisschoppen hun ontslag aan. En nu ging Bergoglio door het stof tegenover een van de slachtoffers.

De andere verklaring ligt in de woorden ‘God heeft je zo gemaakt’. Dat is munitie voor theologische discussie: als God tussen de hetero’s door ook regelmatig een homoseksueel creëert, valt dan nog wel vol te houden dat homoseksualiteit ‘in strijd is met de natuurwet’ en niet ‘in overeenstemming met de scheppingsorde’ is, zoals de katholieke catechismus zegt? God gaat natuurlijk niet zijn eigen natuurwet tegenspreken, noch gaat Hij in tegen zijn eigen scheppingsorde: Hij is de Schepper! En als Hij de homo heeft geschapen, waarom zou die dan ‘tot kuisheid zijn geroepen’, zoals de kerkregels voorschrijven?

Juan Carlos Cruz vertelde gisteren dat hij van blijdschap huilende vrienden aan de telefoon had gehad. Je kunt je afvragen waarom ze zo blij waren met de woorden van een 81-jarige man in een jurk en zijn geloof in duizenden jaren oude verhalen − hij moet ze eerst nog maar eens publiekelijk herhalen. Om dat te kunnen begrijpen moet je vermoedelijk katholiek en homo zijn.

Hoe dan ook, er is weer werk aan de winkel voor kardinaal Eijk, de hoogste katholieke geestelijke van het land. De aartsconservatieve Eijk, een onbarmhartige dogmaridder, leerde zijn studenten ooit dat de homo niet tot ware liefde in staat is en dat hij of zij slechts ‘wederzijdse zelfbevrediging’ praktiseert.

Onlangs ging Eijk al flink tekeer tegen de ideeën van deze paus. Vermoedelijk is hij er nu helemaal van overtuigd dat de Apocalyps nabij is en trekt hij binnenkort aan het hoofd van de Utrechtse garde op naar Rome, om de Antichrist uit het Vaticaan te verjagen.