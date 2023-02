Er is veel dat nooit in beeld te vangen valt

Sebahat Kar weet niet zeker hoe oud ze is. 4, misschien 5. Ze loopt over de begraafplaats in Antakya, ze draagt een roze jas, ze is de enige van het gezin die nog in leven is; haar vader, moeder en broertje hebben de aardbeving niet overleefd.

Dat ze als enige over is, is Sebahat verteld, maar het dringt nog niet helemaal tot haar door. De hoeveelheid beelden, gefilmd of, zoals in dit geval, beschreven (door Ingrid Woudwijk in Trouw), is eindeloos. Zoveel doden, zoveel achterblijvers. Steden, regio’s, landen vol.

Bij een ramp van zo’n omvang ontstaat vaak een uitzonderlijke solidariteit, een grenzeloze daadkracht van landen en individuen. Giro 555 stroomt vol, minuscule en kolossale initiatieven komen razendsnel van de grond. Altijd wordt er weer méér tweedehands kleding ingezameld dan er slachtoffers zijn om die kleren aan te geven, en de Nederlandse tv maakt het dan af, qua solidariteit, en zo zitten we woensdagavond dan weer met een nationale tv-avond, waarbij publieken en commerciëlen de handen ineenslaan voor een stemmige show, vol verslagen van acties in den lande en vast ook weer een belpanel met daarin iedereen die ooit langer dan een halfuur op tv is geweest.

De kijker mag bellen, om live geld en persoonlijke verhalen te doneren én een BN’er te spreken. Er zijn mensen die vermoeden dat potentiële gevers hun geld nog op zak hebben gehouden, om het pas over te maken wanneer ze daadwerkelijk een Bekend Persoon aan de lijn hebben. Logisch: het ene moment zit je machteloos op de bank, het volgende moment kun je je verhaal kwijt aan je favoriete volkszanger, à raison van een bescheiden donatie. In beeld by association.

Beelden van gewonden en van in puin gestorte steden trekken de laatste twijfelaars over de streep en zo wordt de massa-empathie met zachte hand richting recordopbrengst gemanoeuvreerd. En het beeld bepaalt. Het beeld van de verwoesting, van de rouw, van de argeloosheid, van het collectieve medeleven in een studio op het Mediapark en van de kolossale cheque als symbool voor het steentje dat we bijdragen; het is beeld, altijd weer beeld.

Inmiddels worden in Turkije aannemers, ingenieurs en architecten opgepakt. Er worden beelden verspreid van arrestaties van mannen die verantwoordelijk zouden zijn voor ondeugdelijke gebouwen. De ambtenaren en politici die vrijstelling en amnestie zouden hebben verleend voor met de regels strijdige bouwplannen blijven vooralsnog buiten schot. Jarenlang kreeg de Turkse bouwsector van de overheid ruim baan, en nu wordt ze op diezelfde baan door diezelfde overheid achtervolgd. De wind is gedraaid, het beeld gekanteld.

In de eerste minuten van Le mani sulla città, een film van Francesco Rosi uit 1963, stort een flat in, in een wijk in Napels. Er vallen doden en gewonden. Met de verkiezingen in aantocht wordt oeverloos gedebatteerd wie schuld draagt. ‘Onze handen zijn schoon’, roepen de wethouders en tonen pesterig hun handen. Ook hier: incompetentie, opportunisme.

‘Hier: alle veiligheidseisen op een rij.’

‘Zijn die ook nageleefd?’

‘Wij schrijven ze alleen voor.’

Alle belangrijke scènes, met name die rond de projectontwikkelaar die bezig is de stad als een parasiet leeg te zuigen, Nottola (Rod Steiger), spelen zich achter de schermen af, uit het zicht van de mensen op straat. Want het beeld bepaalt. Het kan geen kwaad je af en toe te realiseren dat veel nooit in beeld te vangen is.