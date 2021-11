Er is sprake van botsende tijdschalen

Overzicht bij aanvang van de formatiegesprekken op het provinciehuis van Groningen. Beeld ANP

We hebben een prachtig politiek systeem. Het is zo’n honderd jaar geleden ontstaan en paste prima in de tijdschalen en tijdgeest van toen. Het bezat een gekozen en daarom eindverantwoordelijke volksvertegenwoordiging, een beleidsvoorbereidende regering en een uitvoerend ambtenarenapparaat.

Er zijn echter twee dingen gebeurd. De wereld werd steeds sneller, denk aan vervoer, computers, telefoons. Ons politiek systeem werd echter steeds trager en logger: denk aan een Tweede Kamer met 19 partijen die vooral bezig is met de waan van de dag, een regering die maar niet gevormd kan worden en een ambtenarenapparaat dat niet in staat is de steeds ingewikkeldere wetgeving uit te voeren.

We zijn nu zelfs zo ver gekomen dat ons politiek systeem trager is dan het, op gebergtevorming na, traagste systeem op aarde: het klimaat!

Je hoeft geen systeemdeskundige te zijn om het gevolg te zien: botsende tijdschalen leiden hoe dan ook tot een grote crash. Alleen systeemverandering kan dat nog voorkomen. Maar ja, goedschiks kan dat alleen via de politiek.

Wim Thijssen, Grubbenvorst

Genderneutraal

Iedere keer als ik over genderneutrale toiletten lees, verbaas ik me erover, dat men doet alsof hier sprake is van een nieuw fenomeen. De gehandicapten van Nederland weten wel beter. Als je in een rolstoel zit of anderszins gehandicapt bent bij de toiletgang, dan heeft nog nooit iemand zich er druk om gemaakt of je man vrouw of wat dan ook bent.

Als je dus van een genderneutraal toilet gebruik wilt maken, dan kun je in ieder openbaar gebouw terecht op het invalide toilet. Welkom in de inclusieve samenleving.

Willem Mulder, Berkenwoude

Zee

Als Zeeuw die actief is om mee te helpen de klimaatdoelen te behalen, heb ik toch een noot te kraken. Een deel van Nederland is gewonnen uit de zee. Wordt er een optie opengelaten om het land weer terug te geven aan de zee?

Zou de energie die Nederland er in steekt alles te behouden zich niet beter op mondiale problemen kunnen richten? Hoe pijnlijk ook, ook ik word dan klimaatverhuizer, maar het draait niet om ons, het draait om de aarde. Of heb ik het mis?

En ben ik ergens welkom?

Dina Brouwer, Middelburg

Decimeren

Met een eerste, tweede en nu een derde prik willen wij, de westerse mens, onszelf en onze maatschappij beschermen. Ons dagelijks praktische handelen leidt echter in toenemende mate tot het tegenovergestelde van beschermen. Wij, westerse mens en zijn maatschappij, brengen als grootste bedreiger de mensheid en het verdere leven op aarde in groot gevaar.

Daarom, als we ons handelen niet kunnen of willen veranderen, als we op dezelfde voet willen blijven doorgaan, dan zullen we er alles aan moeten doen om het aantal bedreigers, de westerse mens dus, drastisch af te laten nemen. Voor de toekomst van de mensheid en de aarde zou het beter zijn als wij als westerlingen de dood niet ten koste van alles maar blijven proberen uit te sluiten en uit te stellen, maar dat we de dood als een natuurlijk gevolg op het leven leren te omarmen.

Met de klimaatonderhandelingen en de klimaatmars van afgelopen zaterdag in mijn achterhoofd, concludeer ik dat decimeren een veel beter medicijn zal blijken voor de toekomst van de mensheid en de aarde dan vaccineren.

Piet Paree, Santpoort Noord

Klokkenluiden

Iedereen in dit land vraagt zich af hoe het toch mogelijk is dat we in een onafzienbare reeks ‘affaires’ zijn terechtgekomen bij de overheid: bij Defensie, Infrastructuur en Waterstaat, het UWV, de Belastingdienst (als laatste nu ook weer die zwarte lijst), et cetera. Topambtenaren met topsalarissen zwaaien daar de scepter, maar worden niet verantwoordelijk gesteld. Voldoen ze niet dan worden ze niet gedegradeerd, maar via een ‘pool’ elders geplaatst om daar opnieuw al zwaaiend ravages aan te richten.

Klokkenluiden is daar een doodzonde. Draai het om: stel het verplicht en honoreer het! Alleen dan komt er wellicht een einde aan de reeks.

Jan van der Klooster, Amere-Haven

Model

In de wetenschapsbijlage van zaterdag 6 november een groot artikel over malaria, de ziekte waaraan wereldwijd jaarlijks meer dan 400.000 mensen dood gaan. Als paginagrote foto daarbij een zwoel kijkend vrouwelijk model met een malarianet over haar heen, gefotografeerd door Cornelie Tollens, wier ander werk de Volkskrant volgens mij wel zal kennen.

Dan kun je inderdaad wel ‘world best designed newspaper’ zijn, maar inhoudelijk sla je de plank compleet mis als krant. Welke redacteur heeft hier zitten slapen?

Maarten Kools, Amsterdam