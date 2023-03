Er is niemand meer die zijn stropdas recht hangt en zijn gulp dichtdoet: Wopke is verloren

Wopke Hoekstra mag nog even door als leider van het CDA. Tot ze iemand anders hebben gevonden, want de christen-democraten zijn de verkiezingsnederlagen spuugzat, en met Hoekstra weten ze zeker dat ze de volgende keer weer voor gaas gaan. Het is met Wopke als met voormalig Ajax-trainer Alfred Schreuder: die bleef er lang in geloven dat hij de sputterende motor weer aan de gang zou krijgen, maar stond daarin moederziel alleen en was omringd door Ajacieden die hem een mes in de rug wilden steken.

Zo is het met Wopke Hoekstra ook. CDA-voorzitter Hans Huibers zei deze week dat Wopke ‘zonder twijfel kan aanblijven’, een formulering waarin de doodsteek al zat verpakt. Huibers weet dat er niemand staat te trappelen om het stuurloze schip langs de zandbanken te loodsen, dus moet Wopke voor de vorm nog even op de brug blijven. Maar lang kan dat niet meer duren, de volgende Kamerverkiezingen zouden weleens veel eerder kunnen komen dan in 2025.

Onze verslaggever Natalie Righton, die Wopke vaker voor de camera’s aantreft dan ik, ziet Hoekstra de laatste tijd vaak ‘doodvermoeid en met verfomfaaide kleding en haren’ journalisten te woord staan. Ik vond dat behalve grappig ook zorgwekkend. Het betekent dat iemand langzaam maar zeker het geloof in zichzelf aan het verliezen is: er is toch niets meer aan te doen, laat maar waaien. Een beetje politicus haalt voor het rode licht aangaat nog snel even een kam door zijn haren en klopt de roos van zijn schouders, Wopke niet. Bij het CDA is er kennelijk ook niemand die even Wopkes stropdas recht hangt en zijn gulp dichtdoet. Het interesseert daar niemand meer dat Swiebertje het CDA-gedachtengoed voor het voetlicht brengt; er is helemaal geen gedachtengoed meer, dus wat zou het.

Caroline van der Plas bewijst trouwens dat verfomfaaide kleding er helemaal niet toe doet, als de drager maar krachtig overkomt. Maar Wopke is een consultant, en die moeten het juist hebben van hun kreukvrije pak en smetteloos witte overhemd, anders heeft iedereen in de gaten dat ze lucht verkopen.

Waar ging het fout met Wopke Hoekstra? Ik heb ook even gedacht dat hij misschien wel de nieuwe Ruud Lubbers was, de man die twaalf jaar partijleider was en die het CDA tot tweemaal toe 54 Kamerzetels bezorgde; een krankzinnig aantal dat binnen het CDA alleen nog wordt geloofd door een dementerende grijsaard, terwijl er een traan langs zijn wangen biggelt.

Ik denk dat Hoekstra’s McKinsey-achtergrond hem parten speelt. Er werken daar kouwe kikkers, die onbewogen een excel-sheet invullen, er even naar kijken en dan zeggen hoeveel fte’s eruit moeten. Ze hebben een hekel aan luisteren en aan mensen die zich ‘niet gehoord voelen’. Een kloofje meer of minder boeit ze niet.

Hoekstra zei dinsdag na het CDA-crisisoverleg dat hij ‘verdriet, boosheid en onvrede’ had aangetroffen over de verkiezingsuitslag. Dat geloof ik graag. Hij vond dat ‘wij als CDA ons deze uitslag moeten aantrekken’, en daarom wil hij zijn oor nu ‘beter te luisteren leggen’ bij de mensen in het land. Hoekstra’s analyse luidt dat de BBB dik heeft gewonnen, dat het CDA daarom een BBB met de Bijbel moet worden en dat het gezeur over stikstof moet ophouden, dan komt alles goed.

Maar wie gelooft hem nog? Niemand meer.