Er is lang genoeg over gepraat, tijd voor PvdA en GroenLinks om een concrete stap te zetten

Garanties krijgen PvdA en GroenLinks niet, maar samen krijgen ze in dit versplinterde politieke landschap zeker nieuwe kansen.

Gesprekken over linkse samenwerking hadden tot voor kort in progressieve kringen veel gelijkenis met gesprekken over het weer: ze werden vaak en vol verve gevoerd, waarna iedereen weer overging tot de orde van de dag. Na een nachtje slapen kon alles weer anders zijn.

Maar dat is nu aan het veranderen. De intensieve flirt van Jesse Klaver en Lilianne Ploumen begon vorig jaar onder een slecht gesternte, nadat VVD en CDA met succes de indruk wisten te wekken dat het alleen maar gebeurde omdat zij het hadden geëist in de formatiebesprekingen. Dat de linkse leiders desondanks doorzetten en vervolgens ook hand in hand de oppositie ingingen, was een teken dat het dit keer menens was.

De boel komt echt in een stroomversnelling nu de leden van GroenLinks zich in een referendum mogen uitspreken over een gezamenlijke kieslijst voor de Eerste Kamer. De leden van de PvdA doen op 11 juni op hun partijcongres hetzelfde, in een stemming over een motie. Als beide partijen ja zeggen, is er opeens een reuzestap gezet. Partijen die in de Eerste Kamer verschijnen met één fractie onder één fractieleider, zijn een heel eind op weg naar een politieke fusie.

Inhoudelijk is daar alle reden toe. De programmatische overeenkomsten tussen beide partijen zijn zoveel groter dan de verschillen dat blokvorming volstrekt voor de hand ligt. Er is bovendien grote behoefte aan. Politieke vernieuwing in Nederland manifesteert zich deze eeuw niet alleen door de komst van steeds meer partijen, maar bovendien doordat het louter partijen op de flanken zijn, met niet of nauwelijks ambitie om het land te regeren. Aangezien de oude bestuurspartijen steeds verder verschrompelen, naderen we het moment dat er echt geen werkbare meerderheden meer te formeren zijn.

Het wachten is op nieuwe initiatieven die in dat gapende bestuurlijke gat kunnen springen. Voor een nieuwe beweging rond voormalig CDA’er Pieter Omtzigt liggen er zeker kansen. Maar dat geldt net zo goed voor een nieuwe partij op de linkerflank die de ideeën en de talenten weet te bundelen, de ambitie heeft om het land te besturen en de potentie heeft om mee te doen in de strijd om de macht.

Garanties zijn er niet, maar voor PvdA en GroenLinks is het zeer de moeite waard om dit te gaan proberen.