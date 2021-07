‘Toen Zuid-Limburg onder water liep, berichtte de Volkskrant daar op 15 juli minimaal over’, schreef een lezer, ‘pijnlijk voor de getroffen mensen in het ‘verre’ Limburg.’ Hij wenste ons een ‘wijde blik’ toe, zodat we de volgende keer meer recht zouden doen aan de ernst van het nieuws.

Bij gebeurtenissen buiten de Randstad krijgen we vaker het verwijt dat we bijziend zijn: stel je eens voor dat Amsterdam zou worden getroffen door een dergelijke overstroming, dan zou de krant te klein zijn.

Dat vraag ik me af. Het duurde even voordat de ernst van de overstromingen duidelijk werd. De eerste signalen kwamen op dinsdag, waarna we er nog snel melding van hebben gemaakt in de krant van woensdag op een vrij prominente plek, onder op pagina 2. ‘Zuiden van Limburg geteisterd door hevige regenval’, luidde de kop. Er stond een foto van ondergelopen straten bij.

Wateroverlast in Valkenburg. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

We zagen wat een overlast de overtollige regenval aanrichtte, maar met een overstroming van de rivieren hielden we niet direct rekening. Normaal gesproken is dat een fenomeen dat bij de winter hoort, niet bij de zomer op het moment dat iedereen klaar staat om op vakantie te gaan. Bovendien was er veel ander groot nieuws dat onze aandacht opeiste: de vierde besmettingsgolf, die de volksgezondheid en de vakanties in gevaar bracht, en de moordaanslag op Peter R. de Vries.

Toen de ramp in de loop van woensdag in haar volle omvang zichtbaar werd, vertrok correspondent Peter de Graaf direct naar het zuiden, een dag later gevolgd door verslaggever Rik Kuiper. De site en app stonden twee dagen lang bijna volledig in het teken van de overstroming.

Als familieleden en kennissen ook natte voeten krijgen, komen alarmsignalen wellicht sneller en sterker door, maar er is geen sprake van dat we leed in de Randstad zwaarder laten wegen dan leed in Zuid-Limburg. Toen ik de krant van vrijdag opensloeg, vond ik dat we ons achteraf bezien iets te veel op Limburg hadden geconcentreerd. Het leed in Duitsland is nog groter. Als we Duitse lezers hadden gehad, hadden die daar best over mogen klagen.