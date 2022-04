Er is geen reden om royaler naar gedupeerde spaarders te zijn dan strikt noodzakelijk

Het kabinet zou zijn uiterste best moeten doen om de vermogensongelijkheid in Nederland te verkleinen.

Mario Draghi, oud-president van de Europese Centrale Bank, heeft met zijn monetair beleid niet alleen de Nederlandse pensioenfondsen aan het wankelen gebracht, maar ook de Nederlandse vermogensrendementsheffing om zeep geholpen. Sinds hij in 2012 de geldkraan wijd open zette en de rente terugbracht naar 0 of soms zelfs minder, zagen spaarders de rente op hun vermogen snel dalen, waardoor ze al snel meer belasting op hun spaartegoeden moesten betalen dan ze aan spaarrente ontvingen. Dat is onrechtvaardig, oordeelde de Hoge Raad eind vorig jaar. Spaarders moeten over de jaren 2017 tot en met 2022 worden gecompenseerd.

Eind vorige week maakte staatssecretaris Marnix van Rij bekend hoe hij dat wil doen. Net als zijn collega Robert Dijkgraaf (Onderwijs) eerder, biedt hij de Kamer een keuzemenu aan. Dijkgraaf presenteerde verschillende opties om studenten te compenseren die de pech hadden onder het leenstelsel te studeren, Van Rij doet nu hetzelfde voor gedupeerde spaarders.

Er is geen reden om royaler te zijn dan strikt noodzakelijk. De vermogensongelijkheid in Nederland is de afgelopen jaren snel gegroeid. Het kabinet zou zijn uiterste best moeten doen die te verkleinen, in plaats van hem verder te vergroten. Het is daarom te hopen dat de Kamer voor de zuinigste variant kiest – die hopelijk ook de eenvoudigste is, zodat de overbelaste fiscus niet bezwijkt onder de werkdruk.

Het is nog belangrijker om snel te besluiten hoe vermogens in de toekomst fiscaal worden behandeld. Staatssecretaris Van Rij stelt voor om de vermogenswinstbelasting (vwb) te vervangen door een vermogensaanwasbelasting (vab). Elk jaar wordt bekeken hoeveel een vermogen is gegroeid, die groei wordt met een vast percentage belast.

Van Rij wil ook de huisjesmelkers aanpakken. Nu zijn huurinkomsten wonderlijk genoeg onbelast. Wie een tweede (of derde, vierde of vijfde) huis bezit is alleen belasting verschuldigd over het vermogen, niet over de huurinkomsten daaruit. Straks moet belasting betaald worden over de huur, wat investeren in huizen minder aantrekkelijk maakt en starters op de woningmarkt meer kansen biedt.

Dat zijn goede plannen, al zal veel afhangen van de precieze percentages. Door de snel gegroeide vermogensongelijkheid wordt iemands financiële positie in Nederland in toenemende mate bepaald door geluk (erfenis gekregen, op tijd een huis gekocht, veel gewonnen op de beurs). In een gezonde samenleving speelt geluk een veel kleinere rol en wordt vooral hard werken beloond. Het is aan het kabinet om bij te sturen. Dat kan alleen door vermogens zwaarder te belasten en inkomens minder zwaar.