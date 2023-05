Er is geen juist moment op de huizenmarkt, nou ja, een picoseconde misschien

Wat Boek en Plaat, mijn failliete boekenclub, niet mag weten, is dat we gaan verhuizen. En zeker niet waarheen. Ze zijn me al 27 jaar kwijt, waardoor ze er niet in slagen de Kroonkeuzes bij me te krijgen.

Jet, mijn vriendin, wil weten wat de Kroonkeuze is. Eerst theater maken, wéét jij dat niet? Weet jij echt niet wat de Kroonkeuze is? Dan: ach, toen zat jij nog in mama’s buik, natuurlijk.

Welnu, de Kroonkeuze was een boek waarmee Boek en Plaat je tot aan de voordeur kwam lastigvallen, zonder fakkel, maar met van die voorbedrukte kroonkeuzetasjes, nadat je vergeten was iets in het kwartaalgidsje aan te vinken en op te sturen naar Hoog Catharijne.

Vaak zat er een streekroman in, Nel Schuttevaêr-Velthuys ofzo, Juist dat stukje geluk, Liefde aan de duinrand, De rijkdom van ware liefde.

‘Eerst lezen.’

Helaas, Mevr. W. Duplaba is onlangs zeven keer verhuisd. (Altijd een valse naam invullen, en ook een nep-gender.)

Maar goed, we staan dus op Funda. Details volgen nog, ik ga hier ooit een kleine veertig columns uitbraden, geen zorgen, maar pas als alles in kannen en kruiken zit. Met name de ping en de boeken. En ook pas als die laatste weer uit de kannen en kruiken zijn, en tevreden in hun nieuwe kastjes staan te snorren. Ik ben bijgelovig. De markt kantelt, lees je hier en daar. Al zegt onze makelaar dat het meevalt.

‘Binnen!’, roept Jet, mijn vriendin. (Ik klopte die laatste wijsheid af.)

Dat het spannend is, komt omdat in de gouvernementsstad B. een huis staat waarvoor we al getekend hebben, twee kruisjes, terug kan niet meer. Nu nog Slot Noord verpatsen. Inwendig vergelijk ik beide processen, kopen en verkopen, met bepaalde processen in de seksuele wereld. Het kopen lijkt wel wat op de lange weg die een spermavisje heeft af te leggen. Met talloze dikkopjes tegelijk een huis bestormen, er kan er maar eentje winnen, behalve als het een commune is. (Zie je, metaforen passen nooit helemaal.) Dat huis, dat is natuurlijk…?

‘De eicel.’

Ga maar na, je nestelt je ‘woning’ in het baarmoederslijm van Funda, mooier kan ik het niet maken, en daarna zit je maar zo’n beetje te wachten op een…?

‘Kwak zaad.’

De vraag is nu of de spijkerbroek van de Nederlandse huizenkoper te strak om de…?

‘Balzak zit?’

Juist. Zijn we, ergo, te laat?

Nee, vrienden. Nee, nee. Vertrouw mij maar, ik heb het geanalyseerd, en sterker, ik heb nog een andere huizenmarktmetafoor paraat. Helaas niet uit de seksuele wereld dit keer, maar uit de tenniswereld. Een goeie tweede.

Om te beginnen, er ís geen juist moment, nou ja, een picoseconde misschien, het precieze moment waarop de huizenprijs op zijn hoogst is. Net als bij een service. Je werpt de bal op, en wanneer geef je hem een rotmep? Als hij stil hangt in de lucht, op z’n hoogste punt. Kan alleen Nadal een beetje. Als-ie nog stijgt, ben je te vroeg, als hij daalt, ben je te laat. Helder? Voorzichtig geknik.

Zo is het ook met de prijs van een huis. Zolang die nog stijgt, lijd je verlies, later verkopen was altijd beter geweest. (Iedereen driftig noteren.) En zodra de prijzen dalen, is het ook niet leuk, want dan had je juist éérder moeten verkopen. (Meteen opschrijven weer.)

Jet, mijn vriendin, steekt haar vinger op. Zal wel een tegenwerping zijn. Negeren.