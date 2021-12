Er is geen degelijke rechtse partij meer en dat is ongezond

Het was typisch dat de Tweede Kamer van de week een motie aannam om reclames voor online gokken aan banden te leggen. Terwijl net het coalitieakkoord was gepresenteerd: één grote miljardengok. Klimaat, stikstof, defensie, onderwijs? Dit kabinet gaat alles doen. Het gaat alles groot doen. En alles tegelijk. Maar dat ontlokte aan de Kamer vooral de reactie dat er nog veel méér geld moest worden ingezet. Va banque!

Doorwrochte krantenstukken wijzen op de risico’s. Het kabinet financiert alle voornemens met geleend geld. Dat lenen kost niks, omdat de Europese Centrale Bank via schijnbaar permanent geworden noodprogramma’s geld in de economie blijft pompen. Geld dat nu al in hoog tempo minder waard wordt – als u het gevoel heeft dat het leven duurder wordt, heeft u gelijk. De Amerikaanse centrale bank draait daarom de geldkraan al dichter. Landen tegen de Europese Unie aan, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen, gaan verder en verhogen de rente, maken geld dus duurder.

Geen teken daarvan bij ons. Met die geldontwaarding komt het weer goed zodra de energieprijzen dalen, is de gok. Belangrijker is dat de Europese Centrale Bank niet kán stoppen, omdat andere lidstaten van de Europese Unie, zoals Griekenland, zulke gigantische schulden hebben, dat zij worden geruïneerd wanneer geld te duur wordt. Als de casinobezoeker die zo op verlies staat, dat hij geen andere mogelijkheid ziet dan doorspelen, hopend op een wonder.

Veel economen stellen ons gerust. Maar ja, die stelden ons eerst gerust door te zeggen dat er geen inflatie zou komen. Daarna met de bezwering dat we slechts een tijdelijk effect zagen van een opverende corona-economie. Tegenwoordig hoor je dat we ons pas zorgen hoeven te maken als de lonen hard stijgen. Dan verhogen producenten namelijk hun prijzen, komen er weer eisen om hogere lonen en zo verder, tot je niet meer met de rest van de wereld kunt concurreren.

En laat nou precies op dit moment een kabinet aantreden dat bij een enorm tekort aan arbeidskrachten met zijn miljardensprinkler een immens beroep op die arbeidskrachten gaat doen. Of wie dacht u dat die huizen moest gaan bouwen?

Zo hóeft het niet te gaan – de economie laat zich niet voorspellen – maar wat reden is om onrustig te worden: het verzet tegen spendeerdrift is vrijwel verdwenen uit de landelijke politiek. Dat kwam voorheen namelijk van het CDA en de VVD. Maar die zijn te druk met partijbelangen. Hoekstra en het CDA hebben besloten dat wonden het best kunnen worden gelikt in een regering en Rutte moet zijn record als langst zittende premier halen. Dat kon allemaal alleen als ze de vertrouwenscrisis met Kaag zouden afkopen. Het is gelukt, maar het is niet goedkoop.

De linkse oppositie doet vervolgens wat een linkse oppositie doet: boos zijn over bezuinigingen. Waardoor het debat ging over het afremmen van zorgkosten in een tijd dat dit kabinet er niet eens meer zit. (Buiten raasde de pandemie verder.) En rechts? Op rechts kon je kiezen uit ‘asielinvasie’ (PVV), ‘asielcrisis’ (JA21) en ‘omvolking’ (Forum).

Zo zitten we met megalomane plannen zonder tegenspel en dat is niet gezond.

Er was alleen Van der Staaij van de orthodox christelijke SGP. Hij speelde Rutte na, zou die oppositieleider zijn geweest: ‘Wat zijn dit voor uitgaven? Er wordt met miljarden gestrooid, alsof het niks is!’ Rutte stelde de oppositieversie van zichzelf gerust door te wijzen op de lage rente, de snelle groei en de veel hogere schulden van andere landen. Omstandigheden waar een degelijke rechtse partij risico’s in had kunnen zien. Als we zo’n partij nog hadden gehad.