Er is geen betere manier om te zeggen: we laten jullie niet in de steek

Toen de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, na de Russische inval zei dat Oekraïne lid kon worden van de Europese Unie, werd ze hevig bekritiseerd. Niet alleen beslist de Europese Raad in plaats van de Europese Commissie over de toetreding van nieuwe lidstaten. Maar ook zou Von der Leyen vergeten dat juist het perspectief van Navo-lidmaatschap dat Oekraïne in 2008 is geboden en het Associatieverdrag met de EU uit 2014, de bron van het conflict zijn. Waarom zou je president Poetin tergen?

Maar na 55 dagen oorlog kun je niet anders dan constateren dat Von der Leyens instinctieve reactie de enige juiste was. Tegenover Poetins ronkende retoriek over het Russische Rijk zou een Europees zwijgen dodelijk zijn geweest. Hoewel de oorlog op Oekraïense bodem wordt uitgevochten, is het ook onze toekomst die op het spel staat. Een snelle overwinning in Oekraïne zou niet alleen Poetin maar ook de Chinese president Xi Jinping hebben ontketend.

President Zelenski, die zich heeft ontpopt als een hedendaagse Winston Churchill, heeft de EU gesmeekt om Oekraïne versneld tot het handelsblok toe te laten treden. De regering in Kyiv heeft begin deze week de vragenlijst ingeleverd: het vertrekpunt voor de besluitvorming over het EU-lidmaatschap. Tijdens de Europese Raad op 24 en 25 juni zal de Europese Commissie een aanbeveling doen over toetreding en kan Oekraïne de status van kandidaat-lid krijgen.

Dan duurt het nog jaren voordat het daadwerkelijk kan toetreden, doordat iedere kandidaat-lidstaat eerst het ‘acquis communautaire’ moet overnemen, dat wil zeggen de hele Europese wet- en regelgeving, om voldoende aansluiting te krijgen bij de Europese interne markt. In het geval van Polen en Hongarije zat er tien jaar tussen het verkrijgen van het kandidaat-lidmaatschap en de daadwerkelijke toetreding. Bij Bulgarije en Roemenië was dat twaalf jaar.

De uitbreiding van het Europese blok met de landen die tot het voormalige Warschau Pact behoorden, was met name ingegeven door veiligheidsoverwegingen. Het was voor de EU een manier om met de schil van onrustige landen aan de oostflank om te gaan. Heeft iemand de illusie dat we nu veiliger zouden zijn geweest als de EU aan de oostgrens van Duitsland was opgehouden?

Het gemiddelde inkomen in Oekraïne is slechts een kwart van het gemiddelde inkomen in de EU. Door de verwoesting die Poetins oorlog nu aanricht, zal de welvaartskloof alleen maar verder toenemen. Maar de Europese geschiedenis leert dat landen na een verwoestende oorlog een periode van snelle groei kunnen doormaken. Die naoorlogse welvaartsgroei heeft Europa in belangrijke mate te danken aan de VS die besloot om de wederopbouw van het Europese continent te financieren.

Acht vooraanstaande economen hebben een blauwdruk geschreven voor de wederopbouw van Oekraïne. Zij pleiten voor een Marshallplan in de orde van grootte van 200 tot 500 miljard euro en een speciaal Europees agentschap om op de wederopbouw toe te zien. Het geld dat beschikbaar komt zou moeten worden gebruikt om Oekraïne te moderniseren en geschikt te maken voor het EU-lidmaatschap. Het overnemen van de gemeenschappelijke regels van de EU zou een definitieve breuk met het Sovjetverleden betekenen.

Het naoorlogse Oekraïne lijkt op het Europa van na de Tweede Wereldoorlog en niet op landen als Irak of Afghanistan. Zo heeft Oekraïne een hoogopgeleide beroepsbevolking en is de verwachting dat het overgrote deel van de vijf miljoen vluchtelingen naar Oekraïne zal terugkeren. Ondanks de oorlog die woedt, heeft het land functionerende instituties. De regering heeft Kyiv niet verlaten en ook het parlement is bijeengekomen ondanks dat het Russische leger de hoofdstad bombardeerde. Zelenski in het bijzonder heeft heldenmoed getoond door met zijn gezin in Kyiv te blijven terwijl hij hoog op Poetins dodenlijst stond.

Vergelijk dat met Nederland na de Duitse invasie op 10 mei 1940. Binnen drie dagen zaten Koningin Wilhelmina en het voltallige kabinet in Londen. Op 15 mei, een dag na het bombardement op Rotterdam, capituleerde Nederland al. Alsof het perspectief om onder nazibewind te moeten leven minder afschrikwekkend was dan het vooruitzicht voor Oekraïne om bij het Russische Rijk van Poetin te worden ingelijfd.

Door Oekraïne het kandidaat-lidmaatschap aan te bieden wordt de Oekraïners, waarvan een kwart huis en haard heeft moeten verlaten, een toekomstperspectief geboden. Er is geen betere manier om te zeggen: we laten jullie niet in de steek.

Heleen Mees is econoom en schrijft om de week een wisselcolumn met Marcia Luyten.