Er is een ware hausse aan reality-tv-shows gaande, helaas is het kabbelgehalte hoog

Woonwagenbewoners Leo en Wesley uit Roermond hebben een kinderwens en willen daarom ouders worden van een pleegkind. De Nederlandse Linette en Tunesiër Salim zijn getrouwd, maar hebben noodgedwongen een latrelatie. Ze willen Salim aan een verblijfsvergunning te helpen, zodat hij in Nederland kan wonen. Peter en Jenny ontmoetten elkaar op de set van een seksfilm. Ze hopen dit jaar door te breken in de pornoscene.

De Brabantse Leo en Wesley willen graag een pleegkind. Beeld BNNVara

Het is een bonte verzameling stellen die de kijker voorgeschoteld krijgt in Wat een stel. En dit zijn nog maar drie van de tien koppels die de komende twee weken dagelijks in de nieuwe realityserie van BNNVara te zien zijn. De paren willen dit jaar het roer omgooien. De goede voornemens variëren van flink afvallen en geld inzamelen voor het goede doel tot afscheid nemen van het straatleven, een huis vinden en in transitie gaan om voortaan ‘geaccepteerd te worden als vrouw’.

Tussen droom en daad staan wetten in de weg, en praktische bezwaren. Dus zijn de dakloze Inge en Bjorn na een lange dag hosselen te uitgeput om nog naar een huis te zoeken. ‘Home, sweet home’, verzucht Inge, als ze aan het eind van de dag weer op de koude straatstenen van hun vaste slaapplek zit. Bij het alternatieve gezin uit Amsterdam-Noord, dat vecht voor het voortbestaan van hun vrijbuitersgemeenschap, dient zich een bevalling aan. Grote vooruitgang zit er na een paar dagen niet in.

Urk!, het realityprogramma over de gesloten dorpsgemeenschap dat ook deze week van start ging, had ook al zo’n hoog kabbelgehalte. Het streng gereformeerde dorp kwam afgelopen jaar geregeld in het nieuws door (avondklok)rellen en smakeloze coronaprotesten, en slechts 34 procent van de Urkers is gevaccineerd.

Die nieuwsgebeurtenissen toont SBS 6 niet. Desondanks geven de vele discussies van de dorpelingen over de coronamaatregelen die ‘Pinokkio en die krokodillenlerenschoenen’ aankondigen in hun persconferenties wel een boeiend inkijkje in de motieven van Urkse antivaxers. Het is jammer dat het Urkse dialect zo moeilijk te verstaan is.

De kijker die spanning zoekt kan terecht bij serie nummer 3 in deze realityshowhausse: Big Brother (RTL 4 en 5, en 24/7 online te volgen). Het nieuwe seizoen van de moeder aller realityshows, die vorig jaar na veertien jaar afwezigheid terugkeerde, belooft volgens de makers ‘zwaarder, spannender en onvoorspelbaarder’ te worden dan ooit tevoren. Er heerst grote schaarste in de villa: er is geen eten, er zijn geen dekens en badkamerspullen zijn er ook al niet. In de eerste aflevering moeten de nieuwe bewoners kiezen tussen tandenborstels voor de hele groep of hun eigen koffer. Drie keer raden wat ze kiezen.