Er is al heel lang een tweedeling in de samenleving

Brief van de dag: Kijk ook naar toegangsprijzen van festivals

Muziekfestival Lowlands in 2018. Beeld ANP Kippa

Artiesten buitelen over elkaar heen om aan te geven dat ze niet meer meedoen. Mensen gaan de straat op om te protesteren tegen de coronapas, omdat die een tweedeling in de samenleving veroorzaakt.

Maar die tweedeling in de samenleving is er al heel lang. Er zijn groepen mensen die niet naar artiesten kunnen gaan kijken of naar een festival of de kroeg kunnen gaan. Een kaartje voor een optreden van deze artiesten kost al snel 50 euro. Een festival kost minstens het dubbele. Een biertje in de kroeg is al lang geen 2 euro 50 meer.

Hele groepen mensen kunnen dit niet betalen en waren dus al buitengesloten. Daar heb ik geen artiest of kroegbezoeker over gehoord.

Sabine Meijer, Groningen

Egeltjes

Onno Kleyn (V, 27/9) heeft de klepel gehoord over de gebakken egeltjes van de zigeuners van vroeger.

De klok luidt: ze werden gevangen, gedood en in klei gerold, als een soort römertopf. In een kuil werd een vuur gemaakt en als er genoeg hete as was, werd het egelpakket in de hete as gelegd, bedekt met aarde en na een uur of wat opgegraven en de hard geworden klei eraf gepeld. De stekels waren meegebakken dus het gebraden beestje kwam ontstekeld en gaar tevoorschijn.

Mariet Dekking, Amersfoort

Aardgas

Lieve Groningers, wilt u ons alstublieft helpen? Sorry, hoe wij u hebben behandeld de afgelopen vijftig jaar. We hebben uw bodemschatten geroofd en u laten stikken toen daar schade van kwam. Wij proberen de schade nu te vergoeden, maar dat wil nog niet vlotten.

Wij gaan een tandje bijzetten, zeker als u ons voorstel kunt accepteren. De prijs van olie en gas rijst de pan uit. Alle Nederlanders, ook u, krijgen grote prijsstijgingen voor energie voor de kiezen. Wat vindt u van het volgende voorstel: kunt u ermee instemmen dat wij de gaswinning tijdelijk opschroeven terwijl u de helft van de opbrengst ontvangt? Schoon in het handje. Lopende en nieuwe schades zullen wij onmiddellijk aanpakken en royaal oplossen, zonder bureaucratie. De regeling is tijdelijk en u bepaalt wanneer hij stopt.

Graag uw antwoord.

Lei Bodelier, Zandvoort

René Mioch

In de rubriek ‘Wat zijn dit voor vragen’ (V, 24/9) stelt René Mioch bandopnamen van zijn radio-interviews in mijn brievenbus te hebben gegooid, die ik vervolgens zou hebben verknipt en als de mijne hebben uitgezonden.

In de jaren zeventig en tachtig maakte ik radioprogramma’s over kunst voor de KRO. Van René Mioch had ik toen nog nooit gehoord. De KRO had een overeenkomst met filmjournalist Maarten van Rooijen en ik werd verplicht regelmatig bijdragen van hem af te nemen. Dat waren nooit interviews, maar beschouwingen en soms recensies. Hij leverde die vaak af in mijn brievenbus. Of hij Mioch toen kende en gebruik maakte van zijn diensten, is mij niet bekend. Wel lijkt het mij duidelijk dat je als Hollywood-liefhebber ook te veel in die verhalen en je eigen heldenrol kunt gaan geloven.

Hans van Willigenburg, Amsterdam

Schaamte

In een analyse van de zoektocht naar het algemeen belang (Ten eerste, 25/9) wordt gesteld dat het veel mensen goed gaat – en dat de VVD van Mark Rutte daarvan profiteert.

Net als de in het stuk genoemde lezer uit Soesterberg constateer ook ik dat tegenwoordig vooral alles wat niet goed is in de Volkskrant te lezen valt. De teneur lijkt wel dat we niets meer goed mogen vinden. Natuurlijk zullen er altijd zaken voor verbetering vatbaar zijn, ook als het gaat om grote vraagstukken als klimaat, gezondheidszorg, woningbouw et cetera. Daar mag best aandacht voor zijn. Maar wat is er mis mee dat het veel mensen goed gaat of dat veel mensen dat vinden?

Dat zes op de tien huizenbezitters afgelopen jaar zo’n 18 procent rijker werden zonder daar iets voor te hoeven doen, wordt gelinkt aan het stemmen op de VVD. Net als dat VVD-kiezers zich niet druk zouden maken over toeslagenaffaires, mislukte evacuaties uit Afghanistan of het klimaat. Ik stem, zoals vele andere huizenbezitters, geen VVD. Nooit gedaan ook. Maar wel vind ik, ondanks bovengenoemde problemen, dat het in dit land best goed gaat.

Laten we niet de illusie hebben en creëren dat we het iedereen naar de zin kunnen maken. En houd op met het creëren van een soort schaamte voor mensen die over het algemeen via hard werken, sparen en het maken van bepaalde keuzes het wél goed vinden gaan in dit land.

Paul J. Caesar, Langezwaag

Amsterdam

De Volkskrant bericht hoe Amsterdam de nulmetervrijheid viert (Ten eerste, 27/9). Gelukkig hebben we voor het wereldnieuws nog andere media, zoals het Dagblad van het Noorden en Sikkom.

Maarten Klijn, Groningen