Er gaat geen extra geld naar energie-opslag. Zo missen we de kans onafhankelijk van energie te worden

Zonnepanelen tussen hoogspanningsmasten met windmolens bij Ritthem, Zeeland. Beeld Brunopress

Als het aan de regering ligt, is de Russische gaskraan nog dit jaar dicht. Om de import van fossiele brandstoffen zo snel mogelijk af te bouwen, investeert het Nederlandse kabinet 13 miljard euro extra in duurzame energie via de Subsidieregeling Duurzame Energie. Deze extra investeringen in zon en wind zijn voor de energietransitie meer dan welkom, maar de roep om gas en kolen zal groot blijven.

Want op momenten dat er geen zon of wind is, is het bijschakelen van conventionele centrales noodzakelijk om de tekorten aan duurzame energie op te vangen. Tenzij het Nederlandse kabinet ook investeert in energieopslag.

Over de auteur

Maarten van den Heuvel is voorzitter van Energy Storage NL

Meerdere manieren

Energieopslag is cruciaal voor het creëren van een onafhankelijk en stabiel energiesysteem in Nederland. Door duurzaam geproduceerde energie op te slaan en die vrij te geven wanneer dat nodig is, zullen kolen en gas steeds minder nodig zijn.

Energieopslag kan op veel verschillende manieren. De meest gehoorde vorm is het opslaan van stroom in batterijen. Onderzoeksbureau CE-Delft onderzocht pas geleden de meerwaarde van batterijen in ons energiesysteem. Conclusie: door het combineren van batterijen en zonneparken kan ruim vijf terrawattuur extra zonnestroom worden aangesloten.

Ter vergelijking: één terawattuur is zo’n 2.500 voetbalvelden vol met zonnepanelen. De productie van gascentrales neemt daardoor af, waardoor tevens maximaal

2,2 megaton CO 2 -reductie wordt gehaald.

Alternatief

In andere landen wordt energieopslag al met succes toegepast. In de Verenigde Staten functioneert het nu al als hét alternatief voor nieuwe gasinstallaties, in Australië wordt grootschalige batterijopslag gezien als de beste keuze voor elektriciteitspiekdiensten. Het Verenigd Koninkrijk ziet de inzet van grootschalige opslagsystemen als een middel om tenminste 50 terrawattuur aan gas te hebben vervangen tegen 2035. Nederland blijft helaas achter.

Het is dan ook schrijnend dat op vrijwel hetzelfde moment dat de extra 13 miljard euro naar het opwekken van duurzame energie werd aangekondigd, ook bekend werd dat energieopslag niet vanuit dezelfde regeling zal worden gesubsidieerd. Dit terwijl de combinatie van duurzame energie en energieopslag als toekomstig back-upsysteem zo belangrijk is om Nederland echt energie-onafhankelijk te maken.