Er gaat een scheppende kracht uit van de zeespin die zichzelf na rampspoed opnieuw uitvindt

Duitse onderzoekers hebben ontdekt dat de zeespin Pycnogonum litorale in staat is lichaamsdelen en organen terug te laten groeien. Bij een ongeluk of aanval kan het beestje zijn hele achterlijf – inclusief organen en spieren – kwijtraken en die gewoon weer aanmaken.

Kijk, dit nu zijn leuke nieuwsberichten om te lezen. Er gaat een scheppende kracht van uit. Zo’n spinnetje weet, de wereld is vol hindernissen en rampspoed, maar dat gegeven brengt hem niet van de wijs. Een crisis kan hem nog zo vol treffen, hij haalt laconiek de schouders op en weet wat ’m te doen staat: ergens op de zeebodem een hoekje zoeken waar hij zich opnieuw kan uitvinden.

Het regeneratieve vermogen van de mens is helaas minder groots. Zeker als collectief lijken we moeilijk in staat te zijn tot vernieuwing, ook al is de noodzaak daartoe nog zo dringend. Volgens Kim Putters – voorzitter van de Sociaal-Economische Raad – is het op dit moment zelfs zo dat alle plekken waar de traditionele macht wordt uitgeoefend, aan verandering toe zijn. Hij signaleert dat we aan het einde zitten van een economisch en maatschappelijk model dat zich richt op materiële groei. Mogelijk onderschat hij daarmee de onuitputtelijke hoeveelheid geitenpaadjes, maar dat terzijde.

De verhouding tussen ambtenarij en politiek is zo’n plek waar verandering nodig is. Oud-Kamervoorzitter Frans Weisglas schreef in deze krant dat de huidige spanningen tussen de twee machtsblokken voortkomen uit de wens van bewindspersonen om zo goed mogelijk over te komen in de media. Weisglas analyseert hoe overheersend politieke profilering is geworden; niet de vraag naar een objectief ambtelijk advies staat centraal, maar de vraag ‘Hoe houd ik de minister uit de wind?’ Volgens Weisglas ligt de oplossing voor dit probleem mede in het terugdringen van (de rol van) politiek assistenten, voorlichters en spindoctors.

Dat lijkt me een goed voorstel, al blijft daarmee een deel van het probleem buiten schot, te weten: de sterke vermenging in onze politiek van de persoon en zijn functie. Politici vervullen een staatsrechtelijke functie in onze democratie, maar profileren zich vaak op een sterk persoonlijke manier. Daarbij worden ze geholpen door journalisten die in interviews gretig ingaan op zaken die niets te maken hebben met de inhoud. Zo lijkt het me weinig relevant wat het gezin van minister De Jonge vindt van zijn werkdruk, hoe het klusschuurtje van meneer Klaver eruitziet of dat mevrouw Van der Plas vroeger een echt vaderskindje was.

In de rechtszaal dragen rechter, officier van justitie en advocaat een toga. Die toga is niet zonder betekenis: met het sluiten van de knopen treed je ‘in functie’ en sta je in dienst van de rechtsstaat. Het gaat dan niet meer om persoonlijke opvattingen, maar om het zo zorgvuldig mogelijk uitoefenen van een rechtsstatelijke verantwoordelijkheid.

In de juridische arena koesteren we deze scheiding tussen persoon en functie, maar in de politieke arena worden die twee juist zo veel mogelijk vermengd. Bij succes neemt een bewindspersoon de voorkeursstemmen stralend in ontvangst, bij falen wordt de prutser nijdig op het matje geroepen. Het hele achterliggende apparaat, van de politieke partij in kwestie tot de ambtelijke ondersteuning, deint mee in dit golfslagbad.

Het zal een omschakeling vergen, maar misschien kunnen we ons laten inspireren door het zeespinnetje en de politicus loskoppelen van de persoon. Als politici enkel nog op hun staatsrechtelijke functie worden aangesproken en bevraagd, verhuist de persoon naar de achtergrond en komt het ambt weer centraal te staan. Voor alle betrokkenen een opluchting, lijkt me.