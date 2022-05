Er gaat een heel leven in onze Oekraïense huisgenoten schuil waarvan ik geen notie heb

We hebben bewogen dagen achter de rug met onze Oekraïense huisgenoten. De moeder kreeg een telefoontje uit Kyiv van haar werkgever met de mededeling dat het bedrijf weer opengaat: of ze zo snel mogelijk wil terugkomen om zich te melden voor haar baan. Ze straalde toen ze het ons vertelde. Het was volgens haar een teken van God dat ze haar werk terugkrijgt en niet helemaal opnieuw hoeft te beginnen. De moeder had zich zorgen gemaakt over de staat waarin ze haar land zou aantreffen en hoe ze voortaan rond zou moeten komen,. Maar nu klopte de baanzekerheid aan de deur!

Haar 9-jarige dochter danste en hupste om haar heen, zo uitgelaten hadden we het stille kind nog niet meegemaakt. Ze dartelde naar haar kamer, verzamelde daar de tekenboekjes en kleurpotloden die niet meer in de koffer pasten en kwam die glunderend aan onze dochter schenken. Haar kinderlijke hebberigheid had plaatsgemaakt voor een bevrijde nonchalance; ze ging lekker terug naar papa!

Het 14-jarige meisje reageerde anders. Ze had het nieuws gehoord terwijl ze op de markt boodschappen deed en was overstuur naar huis gekomen. Toen ze aanbelde kon ik het hevige snikken door onze zware voordeur heen horen. Bij het opendoen stormde ze langs me heen, op zoek naar de Oekraïense moeder, die ze, eenmaal in de keuken aangetroffen, een paar woedende kreten presenteerde voor ze stampend de trap op raasde en boven alle deuren achter zich dichtsmeet. Beduusd keken we naar de overvolle tassen met groente en fruit die ze op de grond had geslingerd, een aubergine zag er gekneusd uit.

Nog maar enkele weken geleden waren we juist bezig geweest haar hier te houden. Ze had haar ingepakte tas demonstratief bij de deur gezet, klaar voor vertrek. Ik vroeg haar mee voor een wandeling naar de ijssalon. Via het zakelijke Google Translate had ik een poging gedaan tot een goed gesprek. Ze gaf te kennen dat ze helemaal geen zin had om hier naar school te gaan, Nederlands te moeten leren en nieuwe vrienden te maken. ‘Ik heb mijn eigen vrienden al’, zei ze bits.

Nu is ze vastberaden om haar toekomst in Nederland op te bouwen. Dat ze in zo’n korte tijd een draai heeft gemaakt van 180 graden verrast me. Al moet ik eerlijk toegeven dat ik nog steeds nauwelijks een idee heb wie onze huisgenoten zijn.

De Oekraïense moeder praat graag en makkelijk, daarbij is haar Engels van een goed niveau. Maar met de drie kinderen blijft het contact kort en afstandelijk. Er gaat een heel leven in ze schuil waarvan ik geen notie heb. Zoveel is me wel duidelijk: een vluchteling kan zowel aan een gebroken gezin ontsnappen als aan een vernietigende oorlog. Het 14-jarige meisje is zonder haar eigen ouders naar Nederland gekomen, ze reist mee met het gezin van onze Oekraïense moeder. Haar vader is al jaren uit beeld en haar moeder is altijd aan het werk. Broers en zussen heeft ze niet. Er is weinig om naar terug te keren.