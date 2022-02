Er bestaat niet zoiets als 85 procent schuld

Anne Frank op de Montessori school in Amsterdam. Beeld AFP

Brief van de dag

Het optreden van de auteurs van het boek over het verraad van de familie Frank begint langzamerhand ergerlijke vormen aan te nemen en leidt tot ernstige schade voor mensen die zich niet kunnen verdedigen. Dat geldt in de eerste plaats de al in 1950 overleden notaris zelf, maar daarnaast natuurlijk ook zijn nabestaanden.

De auteurs matigen zich een positie als officier van justitie aan door steeds over ‘verdachte’ te spreken. Daarbij hanteren zij steeds maar dat getal van 85 procent als mate van waarschijnlijkheid waarin de schuld van de notaris zou vaststaan. In het strafrecht bestaat zoiets niet. Iemand kan worden veroordeeld, als er ‘wettig bewijs’ is en als de rechter uit dat wettig bewijs de ‘overtuiging’ verkrijgt (bekomt) dat de verdachte heeft gedaan wat hem wordt verweten. Bestaat daaraan twijfel, dan wordt de verdachte vrijgesproken.

Een gedeeltelijke of met een percentage te benoemen schuld bestaat niet. Het is schuldig of niet-schuldig. En alleen wettig bewijs of alleen overtuiging is niet voldoende. Je komt aan de vraag naar de overtuiging niet toe, als het wettig bewijs ontbreekt.

In dit geval is er geen wettig bewijs en blijft de overtuiging dus buiten beeld. De auteurs moeten ophouden met deze kennelijk vooral op financieel gewin gerichte acties.

Willem F. Korthals Altes, Voormalig seniorrechter rechtbank Amsterdam

Warmtepomp

Telkens weer ben ik verbaasd over de grote nadruk op de ‘terugverdientijd’ bij warmtepompen. Toen wij afgelopen jaar onze badkamer grondig aanpakten, was er helemaal niemand die vroeg hoe lang het nou duurde voor we dat terugverdiend hadden. De kosten waren vergelijkbaar met die van de grondwarmtepomp die we vier jaar geleden lieten aanleggen. Toen stelde werkelijk iedereen die vraag.

Een half uurtje extra comfort per dag mag kennelijk gewoon wat kosten. De vele uren extra comfort door de warmtepomp moeten echter ‘wel uit kunnen’. Ook mensen die het geld best wel zouden hebben, vinden daarin dan een argument om het toch maar niet te doen.

Overigens is ons huis uit 1905 wel redelijk, maar niet super geïsoleerd. Daar heeft die warmtepomp helemaal geen moeite mee, zo blijkt. Met 22 zonnepanelen op het dak zijn we van het gas af en hebben we nul op de meter. Het comfort en het gevoel een bijdrage te leveren aan een beter milieu zijn voor ons onbetaalbaar.

Aukje van der Heide, Renkum

Muts

In het artikel Trek een trui aan wordt aangegeven met welke extra kleding je aangenaam kan leven als de verwarming lager wordt gezet. Wat veel effect heeft is een muts opzetten. Tijd voor terugkeer van de (slaap)muts. Probeer het.

Paul Hekking, Rotterdam

Kookpunt

Naar aanleiding van Trek een trui aan om energie te besparen, zodat de verwarming een graadje lager kan, moest ik meteen denken aan Het nieuwe koken van Pierre Wind, waarin hij een aantal jaren geleden zei: koken tot het kookpunt en gas uit. Ik vond het interessant en ben het gaan toepassen, bij het koken van o.a. aardappels, groenten, pasta en rijst, wat een besparing van energie.

Het werkt, maar krijg heel weinig respons Hoe is het mogelijk. We hebben allemaal de mond vol van bezuinigen op energie, maar aan het afzetten van het gas of de inductie op nul, daar lees ik nooit meer iets over. Ik zou zeggen, een goed artikel voor de volgende zaterdagkrant.

Hanny van de Ven, Tilburg

Angeline en Babbe

Nu de aantijgingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag over elkaar heen buitelen, zitten er twee liedjes in mijn hoofd: Angeline (M’n blonde sexmachine) van Peter Koelewijn en Malle Babbe van Rob de Nijs.

Ik was een meisje van een jaar of tien en zong luid mee. Sorry, Angeline en Babbe.

Chantalle Hoogendoorn, Leiden

Tegenwind

Wat een geweldig verslag van het Nederlands Kampioenschap Tegenwind Fietsen (NKTF) in de krant van maandag. Eindelijk weer wat te lachen op de vroege ochtend. Misschien moeten we vaker windvaantjes omkeren en denken dat we op veel meer gebieden het tij mee hebben in dit land.

Wally de Lang, Bloemendaal

Kind

Het is wrang, zoveel aandacht wereldwijd voor het lot van een Marokkaans kind, dat hoe tragisch ook, in een put is gevallen. Hoe weinig de aandacht is voor al die ontelbare kinderen die dagelijks sterven door verdrinking tijdens hun vlucht, oorlogsgeweld, ziektes door slechte hygiëne of aan ondervoeding.

Paulijn Snijders, Brummen